Un piromusical con 1.900 kg de pólvora para la historia

El Piromusical de Sueca alcanza este año su vigésima edición con la propuesta más ambiciosa de su historia: un espectáculo de 34 minutos de duración en el que se prenderán 1.900 kilos de pólvora distribuidos en 16.500 piezas de fuego, según explicaron Ricardo Caballer y Daniel Claver en la presentación del espectáculo que tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, a las 23 horas, en el estadio municipal Antonio Puchades.

Caballer resaltó la ambiciosa edición de este año: «Tenemos que darnos cuenta de que esta edición tendrá 24 ordenadores coordinándolo todo, habrá 16.500 piezas de fuego, 1.900 kilos de pólvora, 34 minutos de Piromusical... De 700 líneas de acción que tenía lo primero Piromusical hemos pasado a tener 13.113 programadas... Quiero decir, esto es seguro que será récord europeo como mínimo. Ahora nos queda rezar para que nos sople de poniente y haya poca humedad. Por favor: ¡que haga buen tiempo!».

La concejal de Fiestas, Gema Navarro, agradeció la dedicación de los pirotécnicos y anunció los detalles del acto: «Un año más queremos celebrar la confianza que pone el Ayuntamiento de Sueca en Ricardo Caballer, en una edición en la cual se ha trabajado mucho más que las anteriores. Este año el Piromusical estará basado en los 20 años de recorrido, con las mejores canciones pasadas y mejoradas por el cumpleaños».

Las entradas se pondrán a la venta a partir del 22 de agosto al Tourist Info de Sueca y de les Palmeres. Costarán 2 euros para los residentes de Sueca. La gente de fuera tendrá que comprarlas a través del web que habilitará el ayuntamiento y costarán 15 euros. «Sabemos que es un poco caro, pero tenemos el aforo limitado por motivos de seguridad», dijo la concejal. En pasadas ediciones entraron al estadio hasta 20.000 personas, pero para garantizar la seguridad de los espectadores hace unos años se limitó a 7.300 asistentes.

«Hemos invertido este año un poquito más en este espectáculo para tratarse del 20 cumpleaños y después de dos años de pandemia, las personas siguen deseando un gran piromusical, uno de los actos más seguidos de nuestras Fiestas Mayores», añadió.

Después del espectáculo se podrá ver el tributo internacional a ABBA en el escenario de la avenida de la Albufera al objeto de facilitar el acceso a la gente que vuelva del estadio. También habrá una macro-discomóvil.

«Esto antes no lo había hecho nadie; es todo un fenómeno mundial»

El equipo de pirotécnicos rememoró todo lo que se ha conseguido desde que en el año 2000 empezara a celebrarse este espectáculo. «Este Piromusical es muy especial. Preparando el cumpleaños he ido recordando todo por el que hemos pasado y hemos conseguido. El interés por la pirotecnia me lo despertó el Piromusical y no las ‘mascletades’ o castillos. Esto antes no lo había hecho nadie, y ahora es muy emotivo estar trabajando en el 20 cumpleaños» dijo el encargado del Piromusical, Ricardo Caballer. Daniel Claver, por su parte, añadió: «Fijaos que antes no había instrumentos para hacer nada. En la primera edición montamos los amplificadores con varios carros situados por todo el estadio. Unos equipos que ¡funcionaban con motores de gasóleo, cada uno! Imagina como sonaba esto... Ahora se ha mejorado mucho, es todo un fenómeno mundial», proclamó.