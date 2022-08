El compte enrere ja ha començat.

El dimarts venien al diari Levante-EMV dues notícies que donen molt que pensar: «Las tres olas de calor provocan 181 muertes de más este verano» i «Alzira supera el límite de la OMS de partículas nocivas en el aire». La primera es referix a la Comunitat Valenciana (a Espanya probablement seran més de 1000 les morts degudes a la calor d’aquests dos mesos) i la segona a Alzira (perquè en tota la comarca no hi ha cap altra estació de mesura), i això que l’estació està als afores, no als punts de màxima contaminació (com demanàrem els ecologistes)...

Indubtablement, són dades que donen molt que pensar: Per què eixe excés de mortalitat? Per què l’excés de partícules PM 2’5 y PM 10, que augmenten el risc de patir malalties cardiovasculars, respiratòries i fins i tot càncers de pulmó? Quantes morts provocarà estar respirant durant anys estos contaminants? Per què estem patint tanta calor i enverinant-nos amb partícules i gasos nocius?

Doncs bé, les respostes les sabem ja des de fa dècades, i científics i ecologistes estem farts de repetir-les: la crema de combustibles fòssils està contaminant molt l’atmosfera i calfant perillosament el clima, i el sector que més contaminació i gasos d’efecte hivernacle emet és el trànsit motoritzat. Al principi, els informes de l’IPCC apuntaven que el problema anava a poc a poc, però els últims anys les mesures indiquen una acceleració creixent, de manera que els fenòmens climàtics extrems (ones de calor, sequeres, superincendis, tempestes potents, plogudes torrencials, pujada del mar, etc.) no són per al futur sinó que ja els tenim damunt.

Així doncs, després de 43 anys d’inacabables i infructuoses reunions governamentals internacionals, el problema ha crescut i s’ha agreujat molt. I, segons els darrers informes científics, sols tenim fins al 2030 per a reduir els gasos hivernacle i la crema de combustibles fòssils a la meitat; si no ho fem, després la situació serà irreversible i no podrem tornar enrere per la fusió de l’Àrtic, les glaceres, la tundra i l’acidificació dels oceans.

El compte enrere ja ha començat.

I si tenim un poc de trellat tots/es, ciutadans, associacions, empreses, governs i oposicions locals i d’altres, hem d’aplicar ja les mesures més efectives per a reduir l’ús del transport motoritzat i dels combustibles fòssils. Explicant-ho bé a la població, que està tan manipulada per la publicitat intensa de tantes dècades, que la majoria preferiria ofegar-se de calor i malalties abans que deixar el seu cotxe/moto sense agafar-lo la meitat de voltes...

El govern central va a aplicar una mesura molt positiva: la gratuïtat en Renfe dels trens de rodalies i mitja distància per als usuaris recurrents entre l’1 de setembre i el 31 de desembre. Ara caldria que els Ajuntaments i la Generalitat també feren això amb el transport local i metro; a més de dissuadir cotxistes i moters d’utilitzar el vehicle dins la ciutat i fomentar/prioritzar la mobilitat a peu i en bici, amb carrers exclusius i sense perill; tancant al trànsit motoritzat els carrers dels centres educatius, invitant professors i alumnes a anar-hi a peu o en bici; informant la gent perquè no compre productes que venen de molt lluny i preferisquen els nostres, de proximitat i a ser possible ecològics, etc. etc. etc.

Això o ofegar-nos de calor i contaminants, què preferixes?