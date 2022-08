«Tras salir disparado por el viento veía el suelo cerca, el paracaídas me salvó la vida»

«Cuando empezó el viento, en lugar de avanzar con el paramotor a 40 km/h te tiraba hacia atrás por lo menos a 30 km/h; me empujaba hacia el casco urbano de Alzira y es lo último que quería que ocurriera. Giré a favor del viento y salí disparado hacia las afueras, donde hay un vivero. Veía el suelo cerca, pero por suerte el paracaídas se abrió rápidamente y fue lo que me salvó». Quique B. es consciente de que el sábado volvió a nacer. El piloto de Carcaixent es uno de los aficionados que se vio sorprendido por un reventón cálido «excepcional y superviolento», según su descripción, cuando disfrutaban de un vuelo por la Ribera, que hizo que perdieran el control de sus paramotores. En la caída sufrió una fractura en un pie. Poca cosa para lo que podía haber pasado. Un compañero que se precipitó en un campo entre Carcaixent y la Pobla Llarga falleció.

Fueron unos minutos al límite, de auténtica angustia al perder el control del paramotor y quedar a merced de las turbulencias del viento. «La primera sensación es que subía a muchos metros por segundo, pero lo malo es cuando te desvía del camino y cada vez más y más. No era un aire laminado, que me hubiera permitido dominar la situación, era cada vez más fuerte y, además, con turbulencias. Que te suba el aire caliente es lo de menos, el problema es que cuando empiezas a dar vueltas, el paramotor es ingobernable y la vela se pliega...». «No serían más de cuatro o cinco minutos, pero en ese estado no sé si el tiempo pasa muy rápido o muy despacio, lo que quería era salvar la vida», relata.

Quique había partido de madrugada desde el polígono El Pla de Guadassuar junto a otros cuatro compañeros del Valencia Club Paramotor. Asegura que desconocía lo que había sucedido unas horas antes en el Medusa de Cullera y que los pronósticos eran buenos para volar. «Hacía un día plácido, pero es verdad que también un calor muy raro, muy exagerado ya que a las 7,30 horas, a 300 metros, marcaba 35,8 º C, lo que es algo excepcional cuando lo normal en esta época son 22, 23 o 25 º como máximo, pero el viento estaba bien». Según repasa, fue el último del grupo en salir y, con esa atmósfera enrarecida, decidió que la ruta «fuera corta». De ese modo, a la altura de Carcaixent, optó por dar la vuelta sin llegar a alcanzar a sus compañeros que habían llegado a la Pobla.

«Cuando quería dejar Alzira a la derecha para regresar al polígono del que habíamos salido empezó todo», recuerda. El reventón térmico provocaba grandes oscilaciones en el paramotor de Quique, que subía y bajaba sin control arrastrado por el viento. «Antes de que pasara esto el GPS me marcaba que la velocidad del viento era de 6 o 7 km/h, luego el aire era brutal». Su preocupación en ese momento era controlar la vela hasta que ocurrió lo que temía, se plegó. Intentó con los frenos que se volviera a abrir, aunque no lo consiguió y tuvo que tirar de último recurso que le quedaba: el paracaídas.

Una vez en tierra trató de retomar el contacto con sus compañeros. Unos relataron que habían conseguido «mal aterrizar» pero el cuarto no contestaba. Poco después, por teléfono, confirmaban el fallecimiento de Salva.

«Era el que más horas de vuelo y más experiencia tenía. Él no ha tenido ningún fallo en absoluto, porque fue una situación excepcional y superviolenta y tampoco sabemos lo que le pasó más allá de que no pudo abrir el paracaídas», relató Quique. «Yo tuve la suerte cuando el viento me lanza hacia arriba de no caer dentro de la vela, es lo que en el argot se conoce como el ‘caramelito’ y es lo peor que te puede pasar porque ya no puedes abrir el paracaídas», señaló.

No fue el único factor que agradece de ese día. Asegura que también tuvo la fortuna de volar a 300 o 350 metros de altura -en su caso no llegó a superar los mil como otros compañeros impulsados por el aire caliente- ya que, según relata, «la altura es seguridad» y es lo que le permitió tener tiempo de abrir el paracaídas. También tuvo suerte al pasar cerca de unos cables eléctricos cuando pendía del pacaracaídas y no llegar a tocarlos. «El paracaídas de emergencias está para esto, pero es rarísimo que volando con el paramotor se saque », incidió.

Quique se recupera tras el susto vivido hace una semana, aunque asegura que seguirá volando. «Mi mujer me dice que me lo piense, pero ¿qué es la vida si no haces lo que te gusta? Salva era el más apasionado del club, una persona excepcional y querida por todos, el club ya no será el mismo sin ‘Boris’, si dejamos de volar por él se pondrá furioso. Seguiremos, lo sucedido no ha sido culpa de nadie, pero el día que haga mucho calor nos iremos al bar».