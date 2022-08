El territori

La Cova de la Galera de Favara, ubicada en la Serra de Corbera, entre Favara i Alzira, és una de les coves més espectaculars de la nostra comarca per la seua forma capritxosa. Es tracta d’una cavitat natural, amagada en la part nordest de la muntanya, a uns 430 metres sobre el nivell del mar que fins no fa encara molts anys era utilitzada per a guardar i tancar ramat. Sembla que també va tindre ús per part de bandolers i inclús per milicians i soldats durant la passada Guerra Civil (1936-1939).

El seu interior és molt humit degut a la seua profunditat i a que a penes entra el sol. Destaca la seua decoració amb estalactites en el sostre i estalagmites en el pis. Des dels voltants podem disfrutar d’unes magnífiques vistes.