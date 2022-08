El turismo de intercambio de casas arraiga: de la playa de Cullera a la selva de Costa Rica

A la hora de preparar un viaje durante las vacaciones, el lugar de pernoctación es una de las piezas del rompecabezas que mayor preocupación genera. Buscar un hotel o una vivienda en la que sentirse, más o menos, como en casa no es nada fácil y, muchas veces, el resultado no es el deseado. No obstante, algunos viajeros parecen haber encontrado una solución a este problema gracias a las redes sociales y a las plataformas digitales mediante el intercambio de casas, también conocido como «home exchange», ya sea la vivienda habitual o la segunda residencia.

María Luisa García es propietaria de un apartamento en la zona del Faro de Cullera. La vivienda cuenta con dos terrazas, una piscina y un parque infantil y, además, está ubicada a escasos metros de la playa. A este apartamento situado en la capital turística de la Ribera Baixa han acudido viajeros de varios países del mundo, mientras ella se ha desplazado a otras viviendas situadas fuera del territorio español. Durante los últimos meses, María Luisa ha estado en Francia y en Costa Rica gracias a este tipo de intercambios. «En julio viajamos a Costa Rica y la experiencia fue increíble. La casa tenía unos 8.000 metros de jardín en medio de la selva, no había paredes, los murciélagos se colgaban del techo y podíamos ver todas las montañas que nos rodeaban», explica. Reconoce que estos intercambios abaratan el coste del viaje. «Te ahorras el dinero del lugar en el que duermes. Puedes comer o cenar en la propia casa. Además, en Costa Rica, los propietarios tenían unas gallinas y recogíamos los huevos y cerca también había un cocotero», indica. «Disfrutas la rutina del hogar» María Luisa expone que es una «forma de viajar muy distinta a la utilizada tradicionalmente». «Conoces los lugares de una manera más profunda y te pones en la piel de los propietarios de la vivienda», afirma. En este sentido, explica que, en muchas ocasiones, las residencias tienen sus estanterías llenas de libros o la nevera repleta de alimentos, por lo que los viajeros pueden disfrutar y hacer uso de ellos. Añade: «Disfrutas de la rutina del hogar, mientras que un hotel o un apartamento alquilado son más impersonales y pagas por el servicio prestado». Los usuarios alegan que el intercambio genera mayor cuidado y vigilancia de la vivienda, ya que, en palabras de esta residente, «mientras estás en otra casa, sabes que alguien está en la tuya, por lo que el intercambio va más allá. En mi caso, nunca me han roto ni me han robado nada en la vivienda, ya que han sido muy cuidadosos». En este sentido, algunas plataformas solicitan documentación a los viajeros para generar mayor control y confianza entre los usuarios a la hora de realizar el intercambio de viviendas. María Luisa ya tiene preparado su próximo destino para el mes de septiembre: Canadá. «Es una forma maravillosa de conocer el mundo por poco dinero», expresa. Víctor Galiana, vecino de Sollana, también ha participado en este tipo de intercambios. Él empezó a facilitar su vivienda a otros viajeros hace cuatro años. «Debes confiar en las personas a las que les prestas tu casa y pensar que son como tú, ya que te desplazas a una vivienda, en la que los residentes tienen sus cosas más preciadas, su ropa, la nevera llena de alimentos e, incluso, tienes que cuidar de sus mascotas o regar las plantas», explica. Paloma Melero, vecina de Sueca, también se sumó a esta iniciativa por «casualidad» hace unos años. «Estaba mirando el teléfono un día y apareció en mi pantalla este proyecto para viajar de manera distinta. Me puse a investigar y consideré que se trataba de una buena alternativa para pasar unos días en otro lugar por poco dinero, ya que me acababa de separar y tengo dos hijas», recalca. A su vivienda han acudido personas de distintos lugares, sobre todo franceses. «Al final acabas estableciendo una relación con todos ellos porque han estado en tu casa o tú en la suya», afirma. Paloma reivindica el «privilegio» de vivir en un lugar como Sueca. «Es el corazón del parque natural de la Albufera. A la gente les sorprende el lugar porque pueden observar las aves migratorias, realizar rutas en bici, disfrutar de una playa sin aglomeraciones o desplazarse a la capital en menos de veinte minutos», expone. Paloma, a su vez, se ha viajado a diferentes ciudades como Sevilla, Zaragoza o Murcia. «En Murcia, la familia tenía la casa adaptada porque su hija tiene problemas de movilidad. Veía las fotos y me daba cuenta de lo afortunada que soy, porque esos padres darían lo que fuera porque su hija pudiese ir en bici o jugar», reivindica. Por ello, esta vecina de Sueca concluye que «el intercambio de casas es una lección de vida».