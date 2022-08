«Sin acceso por el barranco de la Casella nos condenan a abandonar los campos»

Los propietarios de campos y casas ubicados en el valle de la Casella a los que se accede por el camino que discurre junto al barranco han alertado de que eliminar el hormigón y reparar esta vía rural solo con material inerte del torrente imposibilitará el paso en cualquier episodio de lluvias -«no hará falta esperar a una gota fría», auguran- y condena al abandono de estas parcelas, con el consiguiente riesgo de incendio en el paraje. Los vecinos defienden que el camino y el lecho fluvial «son compatibles» y advierten de que la existencia de este acceso supone una vía alternativa en caso de incendio ya que, según señalan, «si se colapsara la carretera de la solana sería una ratonera».

El Ayuntamiento de Alzira se dispone a eliminar el hormigón instalado en 2007 para reparar el camino en cumplimiento de las resoluciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que no solo no reconoce la existencia del camino que discurre en paralelo al barranco de la Casella y en algunos puntos por dentro de él, sino que incluso ha emplazado a dejar de utilizarlo y ordenado que se deje como estaba antes del hormigonado. El litigio por una primera sanción de 9.000 € impuesta por la CHJ al ayuntamiento por estas obras se saldó con una sentencia favorable al organismo de cuenca.

Los vecinos de esta partida rural no solo rechazan la retirada del hormigón sino que han iniciado los contactos para organizarse y unir fuerzas para defender que se mantenga este acceso y, además, en condiciones. «Quitar el hormigón, que es lo más estable que se ha hecho en este barranco, es absurdo. Toda la vida se había tirado asfalto y cuando venía una gota fría se lo llevaba como si fuera papel de fumar y lo dejaba todo intransitable. Antes de que existiera la CHJ ya se entraba por allí a los campos con carros y se hacían todo tipo de actuaciones públicas para arreglar el paso, y ahora dicen que no se puede tocar nada, que tiene que filtrar el agua, pero cuando hay una gota fría no se filtra nada», indicó un vecino de la zona, que incide en que a los campos de la umbría de la Casella no se puede entrar si no es por el barranco.

Según su versión, son decenas los propietarios que utilizan este camino como acceso principal y que, en la medida que se retire el hormigón y se deje el camino compactado solo con arena y piedras, tendrán dificultades para acceder a sus viviendas e incluso para recolectar sus cosechas cuando llueva. «Allí hay fincas, hay gente que vive de la naranja y si quitan el hormigón, con cuatro gotas que caigan será intransitable y luego espera a ver cuándo lo vuelven a arreglar. En un tramo que ya prensaron la tierra, una pequeña tormenta se lo llevó todo», recuerdan, mientras señalan que la alternativa que plantea la CHJ pasaría por habilitar otro camino particular por una cota más alta que no afecte al cauce.

