Alzira proyectará un acceso alternativo para evitar el paso por el barranco de la Casella

El Ayuntamiento de Alzira estudiará la construcción de un nuevo acceso para los campos y casas que tienen en el camino que discurre junto al barranco de la Casella el paso principal y, en algunos casos, el único posible, ante el requerimiento de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que elimine el hormigón con el que en el año 2007 se reparó el camino y se limite a utilizar tierra y piedras de los arrastres para su mantenimiento. El concejal de Agricultura, Pep Carreres, señaló ayer que, a corto plazo, hay que cumplir la sentencia y devolver el camino al estado en el que se encontraba -la CHJ ha valorado como insuficiente la reducción del espesor de la capa de hormigón que realizó el ayuntamiento-, «pero también se tienen que buscar soluciones, que van a ser costosas para todos», indicó el edil, consciente de que, a la larga, cada vez será más difícil transitar por el actual trazado.

La solución pasa por construir un nuevo acceso como alternativa al actual camino que discurre junto al cauce del barranco y que la CHJ considera que forma parte del lecho fluvial. Carreres admitió que el ayuntamiento asumió el compromiso ante la propia Confederación de impulsar este acceso alternativo y se va estudiar el trazado más idóneo, aunque admitió que no será algo inmediato ya que será necesario buscar financiación.

Mientras se construye el nuevo acceso, el edil señaló que el ayuntamiento reparará el camino cada vez que sufra los arrastres de una barrancada -«aunque cuando llueva habrá un tiempo en el que no se podrá circular», advirtió-, pero también señaló que la gente tiene que asumir que se trata de un barranco tanto desde el punto de vista medioambiental «como desde el punto de vista legal» dada la sentencia que el organismo de cuenca ganó al ayuntamiento tras la primera sanción por la reparación con hormigón en 2007, «y los barrancos no se pueden asfaltar», dijo. Los propietarios de la umbría de la Casella habían alertado de que sin el acceso actual por el barranco prácticamente se les condenará a abandonar sus parcelas.

El alcalde exige al PP una disculpa «por una obra que no debió hacer»

El alcalde de Alzira, Diego Gómez, emplazó ayer al concejal del PP Enrique Montalvá a pedir disculpas por las obras que bajo su mandato se realizaron en el barranco de la Casella y que, según señaló, han generado un gasto de 40.000 euros a las arcas municipales por «un capricho a dedo del Sr. Montalvá (...) que tal vez no se tenía que haber hecho». Gómez salió al paso de las críticas del PP, que había calificado de electoralista el anuncio de reparación de caminos rurales y, tras señalar que es falso que no se hayan realizado inversiones en siete años, acusó a los populares de utilizar al sector agrícola contra Compromís de forma electoralista. «El PP podría dejar de hacer el ridículo, no puede tirar por tierra la gestión que hemos realizado y que ha permitido mejorar muchos caminos cuando, además, Montalvá está desautorizado por la sentencia que ganó la CHJ». Sobre la reparación del Camí de Maranyent, Gómez recordó que no es ningún capricho suyo sino que el ayuntamiento planteó 5 alternativas y la conselleria eligió ese proyecto.