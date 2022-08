Las danzas más reivindicativas

«Ayer me fui a la cama con miedo de despertarme y que todo lo que viví fuese solo un sueño. Pero no, no lo fue, pasó», afirmaba la «Drag Queen» Choriza May el domingo en sus redes sociales. A pesar de que Adrián Martín había vivido durante toda su infancia y adolescencia en Guadassuar, Choriza May acudía a la localidad por primera vez el pasado fin de semana. Y lo hacía por la puerta grande. La plaza Reginaldo Barberà, que, durante mucho tiempo fue testimonio de sus miedos cada vez que se subía al coche para acudir al instituto en el que sufrió acoso escolar, ahora era testigo de su regreso más reivindicativo. Choriza May fue la encargada de recitar el pregón de la fiesta del Orgullo el pasado sábado. Además, tuvo la oportunidad de actuar por primera vez ante centenares de amigos, vecinos y familiares, entre los que se encontraba su abuela. «Era la primera vez que me veía como drag, fue una sorpresa porque no sabía que iba a venir y, al reencontrarnos, nos emocionamos muchísimo», explica Adrián.

Tras haber vivido una infancia y adolescencia difíciles, Adrián regresaba a su pueblo para cerrar una etapa en la que «no había sido feliz, sino que había tenido momentos felices». Subido en una carroza llegó con el objetivo de homenajear a los pueblos y personas que abren las puertas al colectivo LGTBIQ+ y apuestan por la inclusión y la libertad.«Ya no hay odio ni temor. He vuelto a Guadassuar reivindicando todas esas características por las que de pequeño se me criticaba. Choriza representa todo eso que de pequeño reprimía, por lo que es un orgullo regresar como abanderada del colectivo LGTBIQ+ y demostrando, además, que no siento vergüenza por ser quien soy», reivindica. Añade: «Momentos como el del sábado le dan la vuelta a lo que sucede en muchos pueblos». Adrián reconocía que tras su actuación muchos vecinos y vecinas de otras localidades se acercaron para agradecerle su reivindicación. Añade:«Mucha gente no ha podido cerrar el ciclo. Sin embargo, yo lo he hecho y todo lo que me preocupaba de pequeño, ahora no tiene importancia». Por todos ellos, Adrián levantó la voz: «El pregón lo hice yo, pero las palabras representaban a todas las personas que han vivido una situación similar». Más de 1.000 días sin danza La reivindicación también estuvo presente en el inicio de la semana de danzas el lunes por la noche al convertirse en «Cap de dansa». Momentos antes del inicio, quiso recordar la importancia de esta fiesta. «Hemos estado 1.093 días sin nuestras danzas, sin decorar las calles o sin escuchar la melodía que forma parte de nuestra identidad», afirmaba ante decenas de vecinos. Choriza aprovechó la oportunidad para recordar a todos los fallecidos por coronavirus. «Llevamos grabado el nombre de todos los ‘carabassots’ que hoy no pueden estar con nosotros. Bailaremos por ellos y le daremos una patada a esta enfermedad para que se marche para siempre», expresaba. Choriza May protagonizó uno de los momentos más emotivos al recordar a su abuelo fallecido. «Siempre me decía que cuando fuera artista, me llevaría la maleta. Ahora, cuando la maleta pesa, él me da el empujón», recordaba. Frente a las críticas, la «Drag Queen» gritó bien alto que «no hay pueblo más travesti que Guadassuar, ya que las festeras van llenas de purpurina y plumas, los bailadores llevan maquillaje y, si tienen más de 60 años, el pelo está más cardado que el de Choriza». Adrián disfrutará de las danzas hasta el jueves, momento en el que inicie los ensayos para su próxima gira en Inglaterra.