El Trencaones también gana medallas fuera de la piscina

Sin margen para el descanso, el club de Trencaones ha enlazado el final de temporada en piscina con el inicio de las competiciones en las travesías de grandes distancias. Y, para no variar, han acumulado un gran número de medallas en todas las que han participado a lo largo del verano.

En julio, Javier Aleza y Borja Giménez llegaron primero y segundo en la clasificación de Masters A en la travesía entre Les Palmeres y El Perelló. Por su parte, María Benavent fue segunda en másters C recorriendo 2.400 metros en Cortes de Pallas.

Ya en agosto, en Puçol, los alzireños se colgaron cinco preseas más. En una distancia de un kilómetro, Josep Fayos, Josep Vidal, Adriano Bachero y Álex Simón Lorenzo ocuparon las cuatro primeras posiciones de la general que englobaba a nadadores de 14 a 19 años. Olivia López, con tan solo 14 años, se impuso en la clasificación general femenina y Júlia Cardona llegó tras Olivia. Raúl Ull y Javier Aleza fueron primero y tercero entre los masters B. Además, Ull tuvo que acompañar durante su prueba a Gerard Llopis por ser éste menor de 14 años, pero acreditaba marcas suficientes para debutar en una travesía. Con 12 años, logró arribar en la sexta posición de la categoría general.

Numerosos éxitos en Dénia

No fue peor la cosa en Dénia, donde los nadadores alzireños, tan solo un día después, lograron colgarse al cuello otras nueve preseas. Solo María Benavent pudo subir a lo más alto en la tabla de las Masters A tras nadar 1.500 metros. Al segundo escalón subieron Maia Lardeur en categoría infantil, Pau Brines en junior, Iván Pelufo Lorenzo en seniors y Blanca Poza en masters C. La medalla de bronce la lograron el infantil Iker Ruiz, el senior Marc Montagud y Alejandro Vilches y Carlos Colomina en masters B y C. A los pies del podio se quedaron Josep Fayos y Javier Aleza en junior y masters A. En la festividad de la Asunción, Marian Clemente llegó segunda en masters A y Juan Sanjuán cuarto en masters C.

Nuevos éxitos para un club que amplía su palmarés allá donde va. Sin ir más lejos, los nadadores del Trencaones han cosechado, a lo largo de la temporada, más de cien medallas más en campeonatos estatales, autonómicos y provinciales, así como en el prestigioso trofeo Delfín.