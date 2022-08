Educación prevé acabar y estrenar el Carrasquer de Sueca el próximo curso

La Conselleria de Educación confirmó ayer la previsión de que los alumnos del colegio Carrasquer de Sueca puedan disfrutar este próximo curso de las nuevas instalaciones, aunque no será a partir de septiembre. El departamento que dirige la suecana Raquel Tamarit informó de que en el curso 2022/2023 entrarán en funcionamiento once nuevos centros educativos en once municipios de la provincia de València -31 colegios o institutos en el conjutno de la Comunitat Valenciana- y en esa relación aparece el Carrasquer, aunque sin una fecha concreta.

Tres de esos nuevos colegios ya recibirán en septiembre a los alumnos al haber finalizado las obras mientras que los ocho centros «está previsto que finalicen las obras durante el curso».