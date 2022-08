La UD Alzira ya tiene una copa con la que brindar por su centenario

La UD Alzira ganó su cuarta Copa RFEF en la fase autonómica y se clasifica para la fase nacional. No podía arrancar de mejor manera la temporada del centenario y ahora la ilusión se centra en superar tres rondas (a un partido) para alcanzar las semifinales y clasificarse para la presente edición de la Copa del Rey, donde recibiría en el Luis Suñer Picó a un equipo de Primera División.

Fran Alcoy dispuso a Adrián en portería, jugó con una defensa de cinco con Javi Serra y Fer Cortijo en bandas y Carlos Moreno, Selfa y Soler en el centro. Lado y Marcos se posicionaron más adelantados, con Álvaro Gómez por la derecha, Pitu por la izquierda y el joven Iker Burgos en punta.

Ya a los 45 segundos, los alziristas quisieron demostrar que no estaban amedrentados por un equipo de superior categoría. Cortijo puso un centro potente que Álvaro no llegó a conectar. Minutos después el cancerbero Adrián mostró la potencia y puntería en sus saques con uno a Pitu. El exmeta del Poli El Ejido estuvo muy firme en un uno contra uno. Al cuarto de hora, mientras el banquillo alicantino se quejaba a los árbitros, el balón llegó a Fer Cortijo, que enganchó un zurdazo desde 25 metros al que nada pudo hacer el meta blanquiazul. El Alzira no se vio en complicaciones aunque tampoco amedrentaba la portería peladillera. A cinco minutos para cumplirse el tiempo reglamentario Javi Serra inició una contra en solitario pero al centrar su posición disparó mucho más flojo con la pierna izquierda. En el tramo final de la primera parte, Iker Burgos se marchó de forma prematura a vestuarios tras recibir dos tarjetas amarillas. Los azulgranas tenían que remar contracorriente toda la segunda parte.

Con uno menos, Fran Alcoy retiró en el descanso a Selfa -que tenía una amarilla- y Marcos y dio entrada a Abraham y Marenyà. Pasó a defensa de cuatro al adelantar a Javi Serra al extremo y centrar como delantero a Álvaro Gómez. A los cinco minutos del segundo acto, el asistente específico no llegó a línea de fondo para ver que el balón la había rebasado. El centro, con los jugadores alzireños parados, fue rematado de cabeza a placer por Rubio. La alegría duró poco a los alcoyanistas cuando Marenyà cortó un balón en el centro del campo, asistió a Álvaro Gómez que superó en el uno contra uno para desatar la alegría ribereña. A partir de ese momento tocó sufrir contra un Alcoyano que fue sacando a Imanol, Raúl González y Agüero. Mediada la segunda parte, ni el árbitro ni sobre todo el asistente principal y el 4º árbitro quisieron mostrar tarjeta por un balonazo a la cabeza cuando había amonestado a Iker Burgos por un simple empujón. Los blanquiazules apretaban cada vez más.

Primero con un chut que atrapó Adrián, a 8 para el final, con un tiro cruzado que sacó un defensa. Soler pudo sentenciar en el 39 pero su cabezazo no encontró palos. Poco después Agüero envió el cuero al poste. Para afrontar los últimos minutos, Alcoy dio paso a Sergio González por banda izquierda donde estuvo muy veloz. Marzà sustituyó a Lado a 6 para el final y con el 90 cumplido Zarzo dio el relevo a Javi Serra. No acabaría ahí el partido porque el árbitro añadió seis minutos al que se sumó medio más en el que atacaba el Alcoyano. Con el pitido final se desbordó la alegría por el cuarto triunfo copero del Alzira.

El veterano Ramón López aporta más veteranía al ataque

Fran Alcoy no pudo contar con su último fichaje, el delantero Ramón López. El ariete es un jugador veterano de 32 años que llega procedente de la Penya Deportiva de Santa Eulària donde marcó 4 goles en 900 minutos. El de Sabiñánigo podrá estrenarse como azulgrana el sábado, a las 19:00 horas, en el Luis Suñer Picó. El duelo ante el Mar Menor supondrá el último partido de la pretemporada.