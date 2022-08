La cooperativa eléctrica busca generar con fotovoltaicas el 70 % del consumo de Alginet

El repunte del precio de la electricidad en el mercado mayorista ha vuelto a agitar esta semana un sector en el que, junto a grandes operadores, navegan contra corriente otros más modestos que cuentan con una vertiente social. La Cooperativa Eléctrica de Alginet (CEA), una entidad con más de noventa años de historia que tiene entre sus clientes a la gran mayoría de vecinos de la localidad, trata de reposicionarse para volver a ser competitiva ya que, si bien durante unos meses bonificó las tarifas para paliar el impacto de la subida de precios en los recibos, se ha visto forzada a repercutir estos incrementos.

El nuevo consejo rector que desde junio preside Josep Rizal Gómez ha decidido ampliar las áreas de actividad hasta ahora centradas en la distribución, transporte y comercialización de energía para abordar también la producción. El objetivo es poder generar a través de centrales fotovoltaicas entre el 70 y el 80 % de la electricidad que consumen los socios o, lo que es lo mismo, cubrir las necesidades diurnas de Alginet.

La cooperativa explora con este fin dos alternativas que, en última instancia, resultarían complementarias. La adquisición de un huerto solar «llave en mano» y actuar como promotora en la construcción de una central fotovoltaica. El presidente de CEA no duda en señalar que el futuro de las cooperativas pasa por convertirse en productoras ya que, según advierte, «aunque el mercado eléctrico sea el más regulado que se pueda imaginar, continúa existiendo un sesgo a favor de los grandes operadores».

Josep Rizal Gómez detalla que la fortaleza de pequeñas cooperativas como la de Alginet ha residido tradicionalmente en contar con una red de distribución, en el caso de CEA también con una subestación eléctrica, que obliga a otros operadores a pagar un peaje y permitía a la entidad mantener precios por debajo del mercado aunque, según incide, «todo eso se ha ido complicando». «Llegamos a septiembre de 2021 y empiezan las tensiones inflacionistas, se disparan los precios... y a los únicos que coge en una situación privilegiada es a aquellos que también tienen producción, porque la ley obliga a vender toda la energía al mercado y a comprar del mercado, pero contempla una excepción que permite a las comercializadoras pactar convenios bilaterales con productoras. Con el mercado a 436 €/MW, empresas de un mismo grupo que tenga producción pueden firmar un convenio a 70 o 100 €/MW y hacer ofertas muy agresivas. Esto aboca a las cooperativas a entrar en la producción», señaló.

Fidelizar al cliente

El consejo rector de CEA, por otra parte, pretende lanzar en el último trimestre del año un ambicioso proyecto para fomentar el autoconsumo entre los socios, al considerar que es una forma de fidelizar al cliente frente a las ofertas de grandes operadores. La cooperativa se encargaría de realizar el estudio para conocer las necesidades reales de una vivienda o negocio y ajustar la instalación al consumo, tramitar las subvenciones a las que se puedan acoger y realizar un seguimiento. «Un buen asesoramiento es no instalar más de lo que necesitas, producir más de lo que consumes no es un negocio porque realizas una inversión que, al precio al que paga ese sobrante, no se llega a amortizar», explicó, mientras señalaba que el ahorro real es lo que se deja de pagar en la factura y que frente al asesoramiento de algunas empresas privadas que pueden instalar más placas de las necesarias, «la cooperativa no engaña al socio».

«No podemos ofrecer luz más barata porque somos precio-aceptantes del sistema», señaló el presidente de CEA, mientras advertía de que «cuando un bien entra casi en el terreno de lo prohitivo por el precio, el autoconsumo reduciría la necesidad de comprar energía y tendríamos la tesorería menos tensionada porque en este sector la compra es diaria y todos los días necesitas efectivo», señaló.

«Hemos perdido clientes, pero volveremos a ser competitivos»

El presidente de CEA admite que una coyuntura del mercado eléctrico como la actual resulta complicada para una cooperativa pequeña, que tiene que convivir con las ofertas que las grandes compañías realizan para captar clientes. «En un año hemos perdido aproximadamente un 30 % de los socios por las ofertas brutales de operadores que podían firmar convenios bilaterales», señala José Rizal Gómez, al tiempo que advierte de que las ofertas que realizan estas grandes firmas «son escopetas de un solo tiro, porque una vez te fidelizan y pasa el tiempo de permanencia, ya no son las mismas». Frente a estas propuestas, defiende que CEA ofrece proximidad y un trato personal al cliente. Gómez recordó que al inicio de la subida de precios CEA decidió bonificar un 15 % del consumo, lo que supuso un desmbolso de 500.00 euros, y advirtió que no es una política sostenible. «Cuando estemos en igualdad, volveremos a ser competitivos», auguró.