El turismo rural roza el lleno en la Ribera con las reservas de última hora

La pandemia dio un impulso al turismo rural de la Ribera que, pese a la evolución favorable de la Covid-19, este verano todavía mantiene. Los hospedajes de la comarca han rozado, en muchos casos, el lleno durante los meses de julio y agosto. Eso sí, las tendencias varían: las reservas suelen esperarse a última hora y los clientes reducen sus gastos.

Las casas rurales de la comarca se beneficiaron, en líneas generales, de la irrupción de la pandemia. El veraneante se decantó, entonces, por una opción que le garantizaba un espacio tranquilo y alejado de las grandes aglomeraciones. Una predilección que se ha conservado también durante estas vacaciones.

«Pensábamos que no, pero se ha llenado», reconoce Pura Martí, gerente de La Torreta (Corbera). Al llegar el mes de junio, la agenda estaba más vacía de lo que cabría esperar. «No teníamos prácticamente nada. La gente se ha decidido a última hora. La situación ha cambiado con respecto a otros años, ahora parece que el cliente, en vez de buscar semanas enteras, van cogiendo días sueltos y los últimos se adaptan a lo que queda», añade.

«Está siendo un buen verano», admite María Puig, de El Racó de la Pintora (Alberic), donde se manejan cifras muy similares al año pasado que, en conjunto, podrían suponer una mejora: «En julio hemos tenido más ocupación que en el verano pasado, entonces sobrepasamos el 60 % y ahora hemos llegado al 75. Al empezar la primera semana de agosto estábamos en un 83 %, mientras que el año pasado fue un 90, por lo que durante los días que quedan podemos estar al mismo nivel», continúa.

Casi lleno absoluto ha registrado La isla del Júcar, una casa rural de la Barraca d’Aigües Vives. «Desde mediados de junio no han faltado huéspedes», explica su propietario, Juan Luis Mora, que prosigue: «Menos una semana que no la puse a la venta, el resto de días he tenido clientes, así podría considerarse que lo hemos tenido todo completo». El sector confía, además, en alargar sus buenas cifras. «Tras un mes de julio y agosto lleno, la mitad de septiembre ya está reservada y esperamos completar un mes un buen verano», asegura Jorge Molió, de la casa rural Sansofi, de Llaurí.

Septiembre se ha transformado, con el paso de los años, en un mes (casi) vacacional. Algo que también se deja notar en las casas rurales de la Ribera, donde las primeras reservas invitan al optimismo. «En 2021 ya fue un buen mes y este va por buen camino. Tenemos la primera quincena casi completa y ojalá cerremos septiembre con buenas cifras», comenta al respecto Puig.

Si la tendencia de reservar a última hora parece ganar, poco a poco, terreno, hay otra que, al menos este verano, también se ha observado en más de un establecimiento. La coyuntura macroeconómica mundial no invita al despilfarro, con numerosas familias afectadas por la inflación y el alza generalizada de precios. Esto se ha traducido en un menor gasto. «La gente tiene muchas ganas de salir tras los años malos de la pandemia, pero con mucha contención. Muchos clientes prefieren buscar fuera los sitios más baratos para comer, otros descartan el postre y los hay, incluso, que en un estancia de cuatro días no se piden ni un café», lamenta Puig. A lo que añade Martí: «Nosotros no hemos aumentado los precios, pero si la cosa sigue así, nos lo vamos a plantear seriamente».

Por último, el sector también se congratula por la llegada de más visitantes foráneos. «Este año ha vuelto el turista extranjero. Si el pasado podíamos tener un 80 % de nacionales frente a un 20 de extranjeros, este está más cerca del 50/50», señala Mora.