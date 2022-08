Unes festes de traca a sueca

En el ple d’agost ens enduguérem una bona sorpresa quan veiérem que en els punts de l’ordre del dia hi havia una modificació de crèdits de 250.000 € per a la partida de festes. Nosaltres pensàvem que, vist que en el pressupost d’enguany en la partida de festes havien posat ja vora 700.000 €, tindrien més que suficient. Però pel que es veu no ha sigut així i han tingut que fer una modificació per poder arribar a final d’any i cobrir les despeses pressupostades per a festes.

Al final seran quasi un milió d’euros els que es gastaran en festes. No serà que no han criticat estes situacions quan evidentment ells no governaven i, a més a més, quan la despesa en festes era pràcticament la meitat del que ells ara van a balafiar.

L’excusa ha sigut per part d’alguns membres de l’equip de govern que enguany toca, que havíem tingut dos anys que no havien pogut fer pràcticament res i per tant ara tocava fer el que fera falta pel bé del poble.

Però pel que ja sabem tots, este equip de govern no es parla entre ells, si no no entendríem el que va dir el senyor Alcalde en el ple: comparava la despesa total de la legislatura passada amb el total d’esta legislatura, afegint els anys de pandèmia (quan no feren pràcticament res, i així i tot gastaren més de 500.000 €), per a justificar que ells en el total de la legislatura porten gastats menys diners. Vergonya, cavallers vergonya!

Són el pitjor govern que ha passat per l’Ajuntament de Sueca: es gastaran un milió d’euros en festes; un milió d’euros en l’edifici de Correus; han doblat el deute de l’Ajuntament de Sueca i, per tant, el deute de tota la ciutadania; han deixat perdre més 400.000 € en denuncies. I dic deixar perquè sabien que estava pendent i abans han caducat que han fet res. I això es podria dir prevaricació. Han tingut més subvencions que ningú i més personal que ningú i això el poble de Sueca no ho ha vist per cap lloc.

Vostès no han sabut aprofitar totes les portes i totes les facilitats que els han donat des de totes les institucions i això ja ho poden adornar com vulguen, amb excuses de mal pagador. Ara, per fotos no serà.

I de la selecció dels artistes ja parlarem en altra ocasió.