AMB NOM PROPI Francisco Martínez

El músic i historiador Francisco Martínez Alberola va nàixer a Antella l’any 1970. Paco és titulat superior de clarinet pel Conservatori «Óscar Esplà» d‘Alacant des de l’any 1995 i és llicenciat en Història i en Ciències de la Música per la Universitat de la Rioja des de l’any 2004. Des de 1996 és professor de música en Educació Scundària Oligatòria i Batxillerat. L’any 2010 va obtindre el diploma d’estudis avançats en la Universitat Politècnica de València.

És autor de nombrosos articles de divulgació que ha publicat en revistes com ara Segobricensis (publicació de la catedral de Sogorb), La Lloca, de la seua localitat natal, o la prestigiosa Revista de Musicología. Va donar a la llum el catàleg del fons musical de l’Església Col·legiata Basíl·lica de Santa Maria de la capital de la Costera. Precisament l’any 2013 va guanyar el premi ciutat de Xàtiva d’assaig i investigació «Carlos Sarthou» pel seu treball titulat Música a Xàtiva entre dos segles, estudi que va ser publicat a l’any següent.

Paco és membre de la Societat Protectora Musical d’Antella i del quartet de clarinets In Memoriam. Encara no fa massa, el 25 de juliol passat, va defendre la seua tesi doctoral «Las música a la col·legiata de Xàtiva en el segle XIX», en la Universitat Politècnica de València, que va ser qualificada pel tribunal que la jutjà amb la qualificació d’Excel·lent «Cum laude» i amb proposta de premi extraordinari per al pròxim curs acadèmic.