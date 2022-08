Cuarenta toneladas de hielo para repartir al día

«No hay hielo» se ha convertido en una de las frases más repetidas durante las últimas semanas en los distintos supermercados y establecimientos de la comarca. En uno de los veranos más cálidos de los últimos años, las empresas de fabricación y venta de cubitos de hielo están sufriendo graves problemas en su cadena de producción. «Deberíamos estar padeciendo esta escasez ahora, a finales de agosto, pero llevamos viviendo esta situación desde el pasado 1 de julio», explica Salvador Almazán, director de ventas y de fábrica de Mediterranean Ice, ubicada en Alzira, y presidente de la Asociación Valenciana de Fabricantes de Cubitos de Hielo. «La empresa nació en 2019 y se situó en la Ribera por estrategia, ya que está cerca de la costa», explica el director.

Los ocho trabajadores de la fábrica producen 40 toneladas de hielo al día, las cuales se reparten entre tres cadenas de supermercados y el comercio al por mayor que aprovisiona al sector hostelero. No obstante, la gran demanda de hielo ha comportado que la empresa se haya visto obligada a reducir la cantidad. «Al principio del verano, ya les comentamos que tendríamos que suministrarles un 30% menos a cada uno», indica Almazán.

La subida del precio de la luz ha sido la principal causa de esta escasez de hielo. «El fabricante no ha podido guardar como hacía otros años debido al elevado coste, lo que ha comportado que las ventas sobrepasen la producción diaria, ya que no hay ‘stock’ porque guardarlo nos costaba más que fabricarlo», explica. En este sentido, añade que «en 2021, el megavatio se pagaba a 35 euros y ahora cuesta 400 euros». El elevado consumo de luz en la empresa hace que sea inviable la instalación de placas solares. «Podríamos llenar la fábrica de placas y no sería suficiente», reconoce.

El incremento de los costes ha supuesto que la empresa haya tenido que subir los precios en tres ocasiones desde el mes de mayo. «Para salir al mercado, es necesario obtener beneficios y que el negocio sea rentable, ya que las instalaciones cuestan más de un millón de euros», reivindica Almazán. En este sentido, reclama una profesionalización del sector, por lo que añade que «es necesario llegar a acuerdos porque, fuera de España, una empresa de hielo se amortiza en cinco años y aquí tienen que pasar veinte». Por eso, uno de los objetivos de la empresa es expandirse hacia nuevos mercados. «En Francia o Alemania, el kilo se paga el doble que aquí», expone.

«No sabemos qué va a pasar»

La falta de rentabilidad ha generado muchas dudas en el sector. «Vivimos de lo que ganamos en cuatro meses, por lo que si no hay ganancias, no venderemos», augura Almazán. La temporada alta de ventas se inició el pasado junio y concluye a finales de septiembre. Concretamente, en palabras del directivo, «se concentran en todo el mes de julio y los primeros 25 días de agosto». A pesar de que la empresa fabrica hielo todos los días del año, Almazán lo tiene claro. «Si no podemos seguir, tendremos que parar y esperar al verano», concluye.