Las mujeres adelantan al volante

A pesar de que cada día hay más mujeres con el permiso de conducción vigente en la comarca de la Ribera, la diferencia de edad entre generaciones ha supuesto una barrera para las féminas a la hora de obtener el carnet.

Saray Juan, residente en Alzira,tiene 23 años y actualmente está realizando las prácticas en una autoescuela de la ciudad para conseguir el permiso de coche.

Señala que es un requisito fundamental para poder desplazarse. «Estoy estudiando el grado medio de Administración en Carcaixent y, además, trabajo en la hostelería, por lo que es imprescindible tener coche para poder moverme por la localidad. Ahora tengo que utilizar un patinete eléctrico y, por lo tanto, estoy más limitada», explica.

En su familia, hay pocas mujeres que han obtenido el carnet. «Mis primas sí que están estudiando y algunas ya lo tienen, pero mi madre y mi tía no tienen el permiso», reconoce. Por el contrario, la mayoría de hombres de la familia sí que obtuvieron el permiso de conducción en su momento. «A las mujeres solían inculcarle miedo, les decían que la carretera era peligrosa», reivindica. Sin embargo, señala que la mentalidad de la sociedad está cambiando durante los últimos años. Añade: «Ahora hay más libertad entre las mujeres a la hora de sacarse el carnet».

En este sentido, explica que actualmente en la autoescuela existe paridad entre ambos sexos. No obstante, también reconoce que todavía existen ciertos comentarios denigrantes hacia las mujeres. «Mi padre, por ejemplo, ha hecho algún comentario machista a una conductora. A veces, es de manera inconsciente, pero debe cambiar», reitera.

Fue en 1925 cuando una mujer aprobó por primera vez el permiso de conducción en España. Seguramente, Catalina García se sorprendería al ver la cantidad de conductoras que circulan por la carretera hoy en día. De esta manera, durante los últimos años, las mujeres no solo han decidido tomar las riendas de su vida, sino que también han tomado el volante de su vehículo.

En la comarca de la Ribera, un total de 78.809 mujeres tenían el permiso de conducción vigente en 2021, según el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. Esta cifra se ha incrementado notablemente durante los últimos años, ya que, en 2017, la cifra era de 75.350 conductoras, es decir, 3.459 mujeres menos que en 2021. La mayor parte de este incremento se concentra en la Ribera Alta, con 2.564 nuevos permisos femeninos, frente a las 895 incorporaciones en la Ribera Baixa. Por el contrario, el censo recoge que, desde el 2017, solo se han incorporado 332 hombres más en toda la comarca (12 en la Ribera Baixa y 320 en la Ribera Alta). Así, en el 2021 había 108.936 permisos vigentes masculinos frente a los 108.604 de 2017.

Entre el 2020 y el 2021, la tendencia femenina todavía es más evidente en la comarca en cuanto a los permisos de conducción vigentes. De esta manera, en 2021 había 133 carnets de hombres menos (41 menos en la Ribera Alta y 92 menos en la Ribera Baixa), mientras que las mujeres sumaron 700 más (587 en la Ribera Alta y 113 en la Ribera Baixa).

A pesar de este incremento, los hombres siguen concentrando el 58% de permisos de conducción vigente frente al 42% de mujeres. No obstante, la equidad va ganando terreno en algunos municipios de la comarca. Es el caso de Sant Joanet, en el que existe una diferencia entre ambos sexos de 19 conductores (169 hombres y 120 mujeres).

Por el contrario, algunos municipios superan la media de la comarca, que sitúa a los hombres con el 58% del total de los permisos de conducción vigentes, según los datos de 2021. Massalavés es el municipio con mayor diferencia entre ambos sexos. En este sentido, los hombres poseen el 63,4% de los carnets (598 de un total de 943). Por su parte, los permisos de conducción masculinos concentran el 62% del total en el municipio de Antella (485 de un total de 777). L’Énova también supera el 58% de media situándose en un 61,3% de permisos de conducción masculinos (369 de 602 habitantes).

«Me siento más empoderada»

Renata Lucía Alcántara es una de las 78.809 mujeres de la comarca que cuentan con el permiso de conducción. Esta vecina de Alzira obtuvo el carnet hace ocho años y actualmente está estudiando en una autoescuela de Alzira para obtener el permiso de motocicleta.

Reconoce que tener el permiso de conducción otorga mayor libertad a las mujeres. «Tengo tres hijos y siempre dependía de mi marido o de otra persona para poder llevarlos a las actividades extraescolares o para ir al médico», explica. En este sentido, reivindica que obtener el carnet ha hecho que se sienta más empoderada.

En su familia, todavía hay mujeres que no tienen el permiso de conducción. «Mi suegra no tiene el carnet y, cuando le dije que iba a estudiar para sacármelo, no le pareció bien», expone. No obstante, añade que las cosas están cambiando. «Hace ocho años veía que aún había más hombres, pero cada día ves a más mujeres en la calle. Incluso hay más chicas estudiando para conseguir el de moto», recalca.

A pesar de ello, todavía existen ciertos comentarios machistas en torno a la conducción. «A la hora de aparcar, si tardas, suelen mirarme mal o decirme alguna cosa, pero creo que las mujeres somos más precavidas», concluye.

«Seré de las pocas con carnet en mi familia»

saray fajardo. alzira