Óscar se lo prometió a su padre

Óscar Moscardó está a las puertas de la profesionalidad ciclista. Cualquiera que viva un momento así sabe de la dureza que eso supone. De los entrenamientos sin fin, de los sacrificios innegociables, del esfuerzo mental. Pero él se lo prometió a su padre, que falleció hace unos meses y con el que compartía sueño y buena parte de todos esos esfuerzos. Porque los éxitos (y también los fracasos) son a menudo colectivos. Son casi siempre compartidos por los allegados, por la familia, por los tuyos. Esos que te acompañan cuando eres un niño, esos que se ilusionan cuando ganas y sufren cuando no te va tan bien como se preveía.

Moscardó, nacido en 1998 y empadronado en Alberic, vive su segunda temporada en la categoría élite, dentro del equipo Essax, el Club Ciclista Sax, uno de los más longevos de España, que dio un paso más y presentó en 2021 su nuevo equipo sub-23. Busca formar a jóvenes ciclistas y darles la oportunidad de estar un paso más cerca del profesionalismo.

Todo es convicción en el ribereño, que además cursó y completó los estudios de profesor de Educación Física: «En la primera parte de la temporada no salieron los resultados a pesar del trabajo duro. Además, a mediados de temporada tuve el duro golpe del fallecimiento de mi padre, lo que modificó todo mi planteamiento porque me trastabilló. Pero yo le prometí que sería profesional, que era una ilusión que compartíamos», manifiesta.

Cambio de chip

Aquel fue un punto de inflexión para el joven ciclista. «A partir de ese momento cambié el chip. Salí en cada carrera a morir, a tope. Por él. Mi primera victoria llegó con el Critérium Internacional de Murcia. La temporada fue de menos a más, siempre con el trabajo silencioso detrás. Después llegó la victoria y liderato en la Challenge de Alicante. La victoria en Tibi fue preciosa y los números ahora sí que considero que están saliendo. Ahora falta también contar con suerte», expone Moscardó, que prosigue: «En Xàtiva estuve con el grupo de favoritos y creo que fue una carrera magnífica. Creo que me desfondé por el accidente que tuve hace unos meses y me que me impidió participar en los campeonatos de España, en los que creo que hubiese podido conseguir medalla. Números tenía. Pero esos dieciocho días parado considero que me perjudicaron en el fondo».

La pasión por el ciclismo le viene de lejos, de muy lejos. De sus inicios prácticamente en este mundo. «Desde muy pequeño era aficionado a las bicicletas y no podía perderme las grandes vueltas cuando las hacían en la televisión. Comencé a salir los domingo por la montaña y rápidamente le cogí el gusto, por lo que me busqué un entrenador que me invitó a probar la carretera. A partir de ahí todo se aceleró y he querido ser constante para llegar a la élite. Desde la categoría júnior hasta hoy. El ciclismo ha marcado mi estilo de vida. Vivo para el ciclismo», proclama Moscardó.

Entrenado por Javier Sola y preparado físicamente por Carlos Iborra, en las últimas semanas ha podido ejercitarse en altura, con una concentración técnica en Andorra, lo que le ha ayudado a perfeccionar su preparación. Afronta ahora la segunda parte de la temporada. El próximo objetivo es la Vuelta a Valencia.

«No tengo ídolos»

Su filosofía se observa en sus ídolos, o más bien en su falta de referentes. «No tengo ídolos ciclistas pero siempre estoy fijándome en las cualidades de unos u otros, de los que siempre me gusta aprender. Por supuesto, Wout van Aert. Lo tiene todo, pero sobre todo me gusta el papel sacrificado que asume en su equipo. Si tiene que sacrificarse, se sacrifica. Es un auténtico bestia, un corredor magnífico, pero si tiene que trabajar por los demás no lo duda. Es un ejemplo», reconoce. Y a Moscardó le gusta eso: la humildad, el sacrificio, el compañerismo. Afirma: «Como ciclista me defino siempre con tres adjetivos: persistente, impulsivo, rodador. Además, soy un corredor al que le gustan las carreras de terreno llano o pequeños puertos, ya que soy explosivo y suelo defenderme bastante bien».

Trabajo, dedicación y constancia. Masajistas, alimentación, perfección técnica. Entrenamientos silenciosos, de los que superan las horas encima de la bicicleta y se expanden por la vida más cotidiana. Mucho. Mucho detrás de cada pedalada.