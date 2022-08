Quan les festes van per barris

Les festes de carrer són celebracions populars i un tipus d’actes d’oci i festiu, al mateix temps que lúdic i religiós que començaren a desenvolupar-se a partir del segle XVIII i durant el segle XIX, arribant també a prendre força durant la primera meitat del segle XX. Podríem dir que tot açò és una manera d’expressió popular dels veïns per gaudir de la seua pròpia festa. Són aquestes celebracions participació, veïnat, implicació, convivència, passat i present, generacions que es troben al voltant d’una festivitat. Les celebracions als patrons o patrones de barri, de les partides o de carrer, normalment tenen una duració de dos a cinc dies coincidint amb la festivitat que s’honra o amb la data marcada per tradició.

Moltes d’aquestes manifestacions festives estiuenques han sabut conservar el tradicional sabor popular on els veïns del carrer o del barri juguen un paper important en l’organització de les festes dedicades al seu patró particular. Aquestes celebracions generen una convivència més intensa, amistat i germanor sanes entre tots els veïns, convertint-se d’aquesta manera l’exaltació del seu patró o patrona amb la seua genuïna expressió. Sense aquests components la festa popular, la del veïnat, quedaria desvirtuada i aquesta és la que en veritat fa poble.

Les festes tradicionals han estat sempre en el seu origen relacionades amb la religiositat popular, al mateix temps que amb el cicle agrícola de collites i treballs al camp. Molts sants patrons tenen a veure amb la protecció de collites i del terme, recordem als Sants de la Pedra o a Sant Roc patró contra la pesta. És per tant a l’estiu quan es concentren les celebracions de les collites i entre elles les festes majors i patronals.

En la segona meitat del segle XIX i principis del XX, fan la seua aparició algunes de les festes populars de barris i carrers que encara es conserven als nostres pobles. Els veïns volien així honrar als sants de devoció popular i eixien de les seues llars per a participar i gestionar conjuntament la celebració de la festa dedicada al patró o patrona del seu carrer o del barri. El que començà en alguns casos de manera espontània, va anar cada vegada a més, però tot es va veure truncat pel conflicte armat de la Guerra Civil. Després, tornarien a tindre uns anys d’esplendor, encara que a mesura que passava el temps, anaven decaient novament fins quasi a arribar a perdre’s i d’altres a desaparèixer per complet.

Del Crist a Sant Roc

Les festes de l’estiu arranquen amb Sant Joan, quan segons la tradició comença en veritat l’estiu i té lloc el primer bany a la mar. La flama màgica del foc es fa present des de temps ancestrals per a commemorar el solstici d’estiu. Però el gran mes festiu sense dubte és agost. Quasi tots els pobles celebren les seues festes patronals o bé organitzen actes als seus patrons de partides, barris o carrers. La primera setmana del mes d’agost, la Muntanyeta del Salvador d’Alzira recorda a una de les primeres devocions que varen arrelar en la ciutat, el Salvador.

Les festes del Crist són celebrades en nombrosos pobles de la Ribera com a festa principal. La majoria de celebracions tenen lloc el dia 6 d’agost, encara que en algunes poblacions els actes al Crist es retrassen una setmana o dos com per exemple a Fortaleny i Albalat o tenen lloc al setembre com a Sueca. De les festes de Sant Roc, molt popular en terres valencianes, destaca Guadassuar i les seues danses.

Tot i que les festes i tradicions evolucionen, les festes sobretot les de carrer, en molts pobles passen per mals moments. La vida segueix el seu ritme i els gustos, la manera de fer i celebrar festa també. Així que des de fa ja un temps, tot i que les festes de carrer es resisteixen a desaparèixer, aquestes continuen celebrant-se amb dificultat gràcies a que alguns veïns entusiastes lluiten per mantenir i conservar aquestes celebracions tradicionals dels nostres pobles.