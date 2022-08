El territori

El terme municipal d’Alfarb, tal i com assenyala Ernest Anyó Sanz, està dividit en dos parts ben diferenciades, una d’horta, reduïda, que està regada pel Magre, i l’altra, el secà, que ocupa la major part del terreny si incloem les muntanyes. Formen part de la serra d’Alèdua, un dels últims estreps de la serralada Ibèrica. El terme el marquen dos eixos en forma de creu gitada: la carretera de Catadau a Benifaió i el riu.Un dels espais més estimats pels habitants de la localitat i del Marquesat és la Falaguera. Hi ha constància de presència humana en els seus abrics des de finals del neolític. Les pintures rupestres del barranc de la Xivana o de la Falaguera van ser declarades Patrimoni Cultural per la Generalitat l’any 2011.