Arrozales indefensos contra el cangrejo rojo

El cangrejo de río americano o cangrejo rojo (Procambarus clarkii) se ha convertido en un problema recurrente año tras año entre los arroceros de la Ribera Baixa. Esta especie invasora, originaria del suroeste de los Estados Unidos y México y presente desde hace más de dos décadas en la comarca, se ha extendido entre los campos de arroz de Sueca y Cullera de manera considerable durante los últimos años.

El delegado de la sectorial del arroz en AVA-Asaja y arrocero suecano, Jose Pascual Fortea, señala que el cangrejo rojo supone «una amenaza», ya que «deshace los márgenes de los arrozales». De esta manera, el crustáceo excava galerías en la tierra provocando que los arrozales se vacíen con el consiguiente riesgo que esta situación conlleva para el cultivo. «No daña el arroz y, de momento, no tiene consecuencias económicas en el sector, pero su presencia en los campos resulta incómoda, ya que los agricultores tenemos que invertir mayores esfuerzos en realizar las reparaciones oportunas en los márgenes dañados», explica.

Fortea reconoce que este año se ha detectado una gran presencia de cangrejos en los arrozales de la localidad coincidiendo con la campaña, que se alargará hasta el próximo mes de octubre. No obstante, los agricultores no pueden realizar ningún tratamiento para hacer frente a esta especie invasora. «No podemos hacer nada, estamos indefensos. Los productos para combatir esta plaga están prohibidos, así que no existe ninguna solución», indica.

Por otra parte, la presencia del cangrejo rojo también supone un peligro para la maquinaria y los agricultores dedicados a este cultivo. En este sentido, Fortea explica que «al realizarse las galerías y agujeros subterráneos, las maquinarias pueden caer por su propio peso, ya que la tierra está vacía, lo que supone un riesgo para los que conducen estas máquinas».

Un riesgo para otras especies

A estos problemas se suma el peligro que el cangrejo rojo supone para otras especies. En este sentido, la concejala de Medio Ambiente en Sueca, Mari Carmen Pérez, reivindica que «esta especie invasora, que está presenten la localidad desde hace mucho tiempo, se está comiendo al cangrejo autóctono de la zona, lo cual supone una disminución de la cantidad de ejemplares presentes».

El cangrejo rojo es un crustáceo de agua dulce que se ha extendido en varios continentes. En València su presencia predomina en los campos de arroz de la Ribera Baixa y en la marjal Pego-Oliva.

Esta especie de color rojo, de ahí su nombre, se caracteriza por tener una franja casi negra en su abdomen, mientras que los cangrejos más jóvenes son de color gris. Pueden llegar a superar los 12 centímetros de longitud y los 50 gramos de peso cuando se encuentran en la etapa adulta. Su capacidad de excavación puede comportar daños en el curso de los ríos y en los cultivos, como ocurre en el caso del arroz. Además, sus hábitos alimentarios alteran los ecosistemas nativos de la zona al competir con otras especies autóctonas.

«El cangrejo azul no supone una amenaza para nuestros campos»

El delegado de la sectorial del arroz en AVA-Asaja, el suecano Jose Pascual Fortea, señala por otra que el cangrejo azul, una especie invasora que coloniza todo el litoral mediterráneo, no «supone una amenaza para los cultivos de la Ribera por el momento».

«Hemos encontrado algún ejemplar en los campos, pero no nos preocupa, aunque podría haber más», añade Fortea.

Esta especie, nativa de la costa occidental atlántica, se alimenta de plantas y animales y puede crecer hasta un ancho de 23 centímetros.