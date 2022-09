Siete usuarios en silla de ruedas bloquean el Metro en Carlet

Siete vecinos con movilidad reducida de la comarca de la Ribera bloquearon ayer la salida de la línea 1 de Metrovalencia a su paso por la localidad de Carlet para denunciar los problemas de accesibilidad a los que se enfrentan día tras día al utilizar este medio de transporte público. Durante los quince minutos en los que se paralizó la línea, los usuarios reivindicaron la falta de rampas para poder acceder al vagón con la silla de ruedas.

José Rodríguez, vecino de Carlet y usuario de la residencia pública para mayores ubicada en la misma localidad, es una de las personas afectadas por la presencia de barreras físicas al acceder a la línea. «Tengo que desplazarme constantemente a València para acudir a las citas médicas y, por la falta de rampas, llego tarde o debo solicitar un taxi, que tengo que pagar de mi bolsillo», reivindica el usuario. Añade: «Aviso con 48 horas de antelación para que los trabajadores coloquen una rampa, pero la mayoría de veces me encuentro con la sorpresa de que no está y me toca esperar».

Además, Rodríguez explica que los retrasos se han agravado debido a las obras que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana ha realizado durante los meses de julio y agosto. «Han estado reformando la línea 1. A causa de las obras, FGV puso autobuses para facilitar el traslado, pero tenía que avisar con antelación y, muchas veces, no había rampa, por lo que debía esperar o buscar otra alternativa para llegar a tiempo a mi destino», señala.

Ante la falta de accesibilidad, el vecino de Carlet denuncia que «las personas en silla de ruedas se sienten maltratadas y discriminadas por algunas instituciones». «Estamos cansados porque siempre se repite el mismo problema. Aunque viva en un pueblo, también tengo derecho de poder desplazarme sin encontrarme con ningún obstáculo», concluye.