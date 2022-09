Solidaridad infantil que llega a los niños del hospital en forma de libros

Si buscaran el beneficio propio, serían emprendedoras. Pero no fue el ánimo de lucro lo que movió a Mara, Valeria, Elena y Ana, por lo que más apropiado sería decir que son solidarias. La bondad de estas niñas es tan grande que cuando pensaron que sería una buena idea vender pulseras en el paseo de El Perelló tenían claro que debía servir para ayudar, como ellas mismas insistían una y otra vez a sus padres, «a los niños que están malitos». Ayer entregaron al Hospital de la Ribera un lote de libros que compraron con el dinero recaudado.

Las cuatro niñas, de entre 5 y 9 años, pertenecen a tres familias de Carlet, Sueca y València que veranean en la Entidad Local Menor costera. De hecho, su relación de amistad se forjó en la «escoleta» estival perellonera hace varios años. Y fue allí donde nació su idea de querer colaborar con los niños ingresados en centro médico. «Fue todo muy repentino, un día vino mi hija y me dijo que había quedado el domingo, a las siete, con sus amigas para vender cosas y donarlo todo al hospital. No paraba de repetirlo», explicaba a Levante-EMV Elena Alemany, que no tardó en preguntar a las otras madres si sus hijas decían lo mismo. Efectivamente. «Cuando contacté con ellas, estaban tan sorprendidas como yo. Les orientamos un poco hacia donde debía ir la colecta, pero todo lo hicieron ellas. Se aficionaron a hacer pulseras con resina y apostaron por eso. Las confeccionaron y pusieron su puesto, con una mesa de camping, en el paseo. Ellas colocaron un cartel, diciendo que vendían para ayudar al hospital y establecieron los precios», añadió. Si se acercaba un niño a comprar, además, le obsequiaban con un caramelo.

Alemany y el resto de madres rebajaron las pretensiones de las niñas. Eran conscientes de que no es una tarea para nada sencilla. «No queríamos que se llevaran una desilusión si veían que no conseguían mucho dinero, pero nos sorprendió la respuesta de la gente y la recaudación total, casi 80 euros en dos tardes», detalló. Una cantidad nada desdeñable para un grupo de niñas que confeccionaban pulseras y las vendían módicos precios.

La intención de las pequeñas artesanas de la bisutería era la de comprar juguetes. Sin embargo, cuando sus padres contactaron con el hospital, el personal sanitario les advirtió que aquella era una donación común y que, ya puestos a hacer una inversión para el ala de Pediatría, sería mejor dedicar la colecta a comprar libros.

Al año que viene, más

Dicho y hecho. Allá que fueron las madres y sus hijas la papelería Acuarela de El Perelló. «Aquello fue un espectáculo», comentaba entre risas Alemany, que prosiguió: «Ellas fueron las encargadas de buscar y elegir los libros que querían. En un rato, volvieron loca a la dependienta. Cuando se decidieron finalmente, vimos que nos faltaba dinero como para un libro y medio, y nos lo regaló para colaborar también en la iniciativa, así que le dimos las gracias y nos fuimos con el regalo».

Ayer entregaron el lote de libros al hospital, que también manifestó su agradecimiento ante el bonito gesto de Ana, Mara, Valeria y Elena. «No puedo estar más contentas por ellas. Mi hija me decía que se sentía feliz por haber llevado a cabo esta iniciativa, es genial que se den cuenta de cómo reconfortan este tipo de cosas. Ya han dicho que al año que viene quieren repetir», concluyó.