La adversa climatología hunde un 80% la producción de aceituna en la Ribera

Las intensas precipitaciones de la pasada primavera y las altas temperaturas del mes de mayo condenaron la campaña de la aceituna en la Ribera a un mínimo histórico sin esperar siquiera a las olas de calor del verano y la prolongada ausencia de lluvias. La Almazara Molino de Motrotón de Turís, una cooperativa de segundo grado que agrupa a productores de Montserrat, Montroi, Real, Catadau, Llombai y Yátova, además de Turís, estima que la cosecha de este año se verá reducida más de un 80 %, y frente a una producción que en un año normal se situaría entre 2,5 millones y 3 millones de kilos, considera que este año apenas entrarán en la almazara entre 100.000 y 150.000 kilos.

«Las lluvias de la primavera y el hongo provocado por el exceso de humedad, el repilo, tiraron mucha hoja al suelo y eso ya provocó que hubiese muy poca floración. Al haber poca floración ya se esperaba poco fruto pero las altas temperaturas de mayo secaron la poca flor que había y las perspectivas que tenemos es que va a ser la campaña más corta desde que abrió la almazara en el año 1991, no va a llegar ni a un 20 % de lo que sería una producción normal», explicó el gerente de la almazara, Alberto Giménez, que advirtió que esta ausencia de cosecha va a ser generalizada y que, de hecho, ya ha empezado a aumentar tanto la demanda de aceite en previsión de escasez como el precio.

La almazara prevé iniciar la campaña de este año a finales de octubre aunque, según indicó Giménez, se intentará concentrar la entrada de cosecha «en pocos días» para generar los menores gastos posibles ya que, según dijo, al trabajar con siete cooperativas y recibir además producción de terceros que no son socios no se contempla la posibilidad de no abrir. «En nuestro caso nos salva que también tenemos venta y posiblemente nos tocará comprar aceite para mantener a los clientes, pero aún así, va a ser un año difícil porque nuestros ingresos, además de la venta, dependen de la aceituna que entre», explicó, ya que tanto los socios como aquellos terceros que aportan la fruta pagan por la molturación de las aceitunas ya que la mayor parte del aceite que se produce es para consumo de los propios agricultores.

El gerente de la almazara de Turís, no obstante, no dudó en señalar que hay campos en los que la producción es tan escasa que «parece que la aceituna ya ha sido recolectada».

«No es la vecería del olivo»

Giménez recordó que la campaña de la aceituna fue buena el año pasado y si bien el olivo es un árbol que alterna años de gran producción con otros de escasa cosecha, un fenómeno conocido como la vecería, dejó claro que la merma tan acusada «no ha sido la vecería si no la climatología». De cara al próximo año, el gerente de la almazara de Turís auguró que, si la climatología respeta el cultivo, «habrá un cosechón ya que los olivos tendrán todas sus reservas, pero este año tendremos que aguantar como sea», advirtió. Giménez se mostró esperanzado en que la Administración arbitre algún tipo de ayuda para las almazaras ya que, con este mínimo histórico de cosecha, «algunas almazaras no abrirán y otras tendrán que hacer Ertes».

Por lo que respecta a la Ribera, comentó que la falta de lluvia y el calor de los últimos meses apenas ha tenido incidencia en la producción «porque nosotros ya veníamos sin cosecha», pero advirtió de que en otras zonas productoras que no tuvieron las condiciones adversas de la primavera «la aceituna no ha salido adelante por la sequía». Giménez no dudó en señalar que en el conjunto de España será la de este año será «la peor cosecha de la historia».