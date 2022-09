El govern de les excuses a Algemesí

Vostés també s’han donat compte? Tenen excusa per a tot. Dóna igual el que siga, dóna igual si ha sigut per deixadesa, per falta de treball dels regidors, per negligència de l’alcaldessa, o per la passivitat d’un govern esgotat. Per a tot tenen justificació. Si fem la vista arrere, ja fa més de set anys que Algemesí és governat per Marta Trenzano i els seus socis invisibles. I què podem valorar?

La delinqüència s’ha incrementat en la nostra ciutat: més robatoris, més okupació i més presència de drogues. La falta d’aparcament cada vegada és més gran. El carril bici impossible ha provocat una gran inseguretat en el trànsit. L’ansiada rotonda del Camí de la Creueta, que ja no val per a res, s’ha convertit en una selva de malesa. El rebut de l’IBI cada vegada és més car. L’ampliació del centre de salut continua en bajoqueta; la construcció de la piscina, un autèntic desastre que ens ha destruït el poliesportiu i encara no està acabada; el centre d’educació especial que van dir que tindríem fa 5 anys continua en l’aire; el que anava a ser una ampliació del pavelló cobert, s’ha convertit en una pèrgola d’1 milió d’euros; on estan els de «Salvem el Parc» amb les animalades que han fet? A tu t’obliguen a protegir la façana de ta casa, però ells han enderrocat la Providència. Ara volen enderrocar el velòdrom...

En què pensen? No tenen full de ruta i no tenen projecte. Saben el que tenen? Excuses. Sóc consient de que la ciutadania està farta de que els polítics es tiren els trastos al cap i sols parlen d’allò negatiu. Però, sincerament ho dic, és molt difícil parlar d’alguna cosa positiva quan des de dins veus tot el que has de vore. En estes dos legislatures hem recolzat tot allò que pensàvem que era bo per a Algemesí, però no podem quedar-nos callats quan el vent s’emporta les bones paraules i el que queda és una gestió deficient, per la que damunt hem de mantindre a uns quants assessors polítics -i no tècnics- que han demostrat ser prescindibles.

Sr. Blanco, per a què necessita vostè un assessor personal? Sr. Bresó, per a què necessita vostè dos assessors personals? Sra. Trenzano, perquè consentix concedir-los als seus socis eixos 200.000 euros durant la legislatura? No aniran vostés mal encaminats si també pensen que els assessors són els que els redacten les excuses.