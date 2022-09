«En la primera ola llegué a trabajar 82 días seguidos»

La pandemia causó un giro de 360 grados en la vida de toda la sociedad. Y los cuerpos seguridad no escaparon a esta tendencia. Antonio Collado no dudó a la hora de definir la pandemia como el tiempo más duro que ha pasado como agente de la policía: «En la primera ola trabajé 82 días seguidos, con jornadas de hasta doce y catorce horas. Cogía el coche por la mañana durante el confinamiento y no había nadie por las calles», reconoce Collado, que añade: «En parte, parecía una película de ciencia-ficción. En aquel momento, todo era incertidumbre», apostilla.