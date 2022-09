Bresó cuestiona que los partidos no justifiquen sus gastos en Algemesí

El concejal de Urbanismo y Turismo de Algemesí, Edgar Breso, reclama mayor transparencia a los grupos municipales ante la ausencia de justificación de las asignaciones percibidas y, además, denuncia la falta de la contabilidad específica de los gastos. Los distintos grupos reciben en concepto de subvenciones un total de 36.000 euros anuales (200 euros mensuales por grupo y 100 euros al mes por concejal).

«Descubrí esta carencia cuando entré a formar parte de la corporación, ya que nadie me solicitaba las facturas de mis gastos, lo cual me resultaba bastante extraño», explica Breso. No obstante, en 2015, la Sindicatura de Cuentas ya había alertado al consistorio sobre la situación. «En el informe de fiscalización del 2015 ya se ponía de manifiesto el desconocimiento por parte de la administración autonómica sobre el destino de estos gastos, un hecho que marca la ley reguladora de las Bases de Régimen Local», especifica. Ese mismo año, las indemnizaciones a los concejales por asistencias sumó 55.260 euros.

En este sentido, el concejal no adscrito recalca que ha consultado la situación con otros consistorios y «es el único ayuntamiento de la Ribera que no justifica los gastos». La falta de justificación supone, en palabras del edil, «un desconocimiento», ya que «no se sabe si las asignaciones a los grupos municipales se han destinado al pago de remuneraciones de personal de cualquier tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos de carácter patrimonial». Aunque han transcurrido siete años, el consistorio todavía no ha justificado estos gastos. «Yo mismo he contactado con la Sindicatura de Cuentas porque presenté una moción en septiembre de 2021 y todavía no he obtenido respuesta. Siempre la dejan en el último punto de la orden del día del pleno para que se consuma el tiempo y no se aborde», denuncia.

En la moción, Breso recuerda que la ley obliga a los grupos políticos a tener una contabilidad de los gastos, la cual solicitó que se pusiera a disposición del pleno. La legislación, además, compromete a los grupos a reintegrar todos los fondos que «no hayan estado debidamente justificados».

«Nunca han presentado una factura. Va a terminar la legislatura y no han presentado nada. Si lo tuvieran claro, ya lo hubieran hecho. Ni la intervención municipal ni la Sindicatura de Cuentas tienen constancia de que los grupos municipales tengan la contabilidad que justifique los más de 111.000 euros que llevan cobrados en esta legislatura», recalca.

Modificación unánime

Los grupos municipales (PSOE. PP, VOX, IU y Compromís) aprobaron el pasado mes de marzo una modificación de la base de ejecución del presupuesto municipal para el 2022. En el documento se pone de manifiesto: «Son gastos justificables aquellos vinculados a la actuación corporativa del grupo político municipal y se realicen en el ejercicio presupuestario como el alquiler de bienes o la aportación económica al partido». Breso señala que, en este sentido, «se permite que los grupos municipales paguen a sus propios políticos con los fondos recibidos contando con la permisibilidad de la intervención municipal, por lo que el propio grupo puede darle directamente el dinero al partido autonómico o nacional». Y añade: «Parecer ser que todos los grupos municipales se han puesto manos a la obra para justificar los gastos, ya que es imposible justificar una cantidad tan grande de dinero».

«Quieren terminar la legislatura y que el problema se olvide, pero no voy a parar hasta conocer los gastos y ver su justificación», concluye el concejal.