El monestir de la Murta

Es tracta, amb la vall del seu nom, en el terme municipal d’Alzira, d’un dels espais més emblemàtics de la Ribera. Naturalesa i història unides de la mà. Les obres del monestir, dedicat a la Mare de Déu, l’element constructiu més característic de l’indret, s’iniciaren l’any 1401. Una segona etapa, ja en el segle XVI, que va comptar amb el mecentage de la família Vich, va permetre la construcció d’una nova església, de diferents parts de la Casa i la renovació del claustre, entre altres.

La casa dels jerònims a Alzira atresorà una important biblioteca i una magnífica col·lecció pictòrica amb obres, entre altres, de Joan i Francesc Ribalta, Pedro Orrente, Luís Morales, Andrea de Sarto, Sebastián de Piombo, Pablo Bril, Roland de Mois, Bassano, etc.

El segle XIX va significar la fi de la vida del cenobi per les successives exclaustracions. L’any 1989 l’Ajuntament d’Alzira va adquirir la finca.

Ara mateix en les seues immediacions podem contemplar l’anomenat pont de Felip II, les ruïnes del temple conventual, la torre dels coloms, les ermites del Mont Calvari i de Santa Marta, les basses, l’aqüeducte, l’almàssera i la Casa Pairal amb el jardí romàntic on es localitza una capella.

Personatges rellevants com Sant Vicent Ferrer, el rei Felip II i dos dels seus fills, l’arquebisbe Joan de Ribera, Blasco Ibáñez... i artistes com Muñoz Degrain, Andreu Sentamans, Palau Gómez, Sanz Castellanos, Fluixá Gómez, etc... s’han inspirat en el paratge i l’han reproduït en les seues obres. Els botànics Honorat Pomar i Antoni Josep Cavanilles i altres notables naturalistes van destacar la importància de les seues plantes.

Alzira, que durant massa anys i per diverses circumstàncies, va viure d’esquena a la Murta, en recuperar-la l’ha fet seua i la mostra orgullosa a propis i a estranys als qui solament demana que la respecten i la mimen.