Remar contra el cáncer de mama

Hace seis años, María Borrás, vecina de Algemesí, recibió una de las peores noticias que puede recibir una mujer. Tras una revisión rutinaria, el personal médico le comunicó que padecía un cáncer de mama. Sin embargo, «gracias a esta enfermedad», María consiguió adentrarse en una disciplina deportiva de la que «nunca había oído hablar».

«En 2018, una chica nos comentó que había varios grupos de mujeres en España que se reunían para practicar remo, ya que el movimiento que se realiza con la pala es bueno para mejorar nuestra movilidad», señala María, quien añade que «fue un médico y remero de Canadá quien lo probó en pacientes y descubrió que mejoraba su calidad de vida y, además, suponía una rehabilitación integral». En ese momento, un grupo de mujeres, entre las que se encontraba María, decidieron iniciar esta aventura en València que, actualmente, cuenta con más de 50 integrantes. «Fuimos colgando carteles en los hospitales y en las localidades de las que proveníamos para reclutar a pacientes. Aunque empezamos siendo solo de mama, ahora también vienen mujeres con otros tipos de cánceres», recuerda María. Junto a ella, acudía otra vecina de Algemesí. «Mila falleció durante la pandemia y fue muy duro, pero siempre la tenemos en nuestro pensamiento», explica.

El grupo entrena cuatro días a la semana en el club de vela de la Marina de València. El barco es uno de los elementos más llamativos en esta modalidad, ya que está encabezado por un dragón en honor a «las 50 dragonas que forman parte». «Cuando hablamos sobre este deporte, genera impacto, ya que todas hemos sufrido la enfermedad». De esta manera, los entrenamientos no solo mejoran su calidad física, sino también la psicológica. «Todas hemos sufrido lo mismo. Eso comporta que no nos sintamos solas porque nos entendemos entre nosotras», reivindica María. Además, las integrantes han formado un grupo de Whatsapp, en el que actualizan la situación de cada una. «Intentamos hablar de otros temas para que el cáncer no inunde nuestras vidas. Por desgracia, hemos perdido a integrantes y es duro porque son parte de nuestra familia», reconoce.

El equipo de Dragon Boat, además, también se ha presentado a varias competiciones, en las cuales ha obtenido grandes resultados. Entre ellos, destaca la medalla de oro en categoría BCS en la I Copa de España de Dragon Boat de larga distancia o el Trofeo de Bronce por equipos en la III Liga General de Dragon Boat Iberdrola Mujer y Deporte 2021. «Ninguna hubiese imaginado que terminaríamos compitiendo, ya que simplemente nos unimos para apoyarnos entre nosotras, pero es muy gratificante», concluye.