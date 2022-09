Troballes caigudes del cel

Les històries sobre les troballes d’imatges de la Verge Maria de manera miraculosa en un lloc determinat han anat passant de generacions en generacions. En terres de la Ribera del Xúquer, aquesta tradició arranca a partir de la conquesta cristiana al segle XIII i continua en segles posteriors. La veneració d’aquestes imatges rememora un fet ocorregut en un lloc i en un temps llunyà on la religiositat popular s’encarregà de mantenir viva la tradició de la troballa de les mencionades Verges. L’origen, procedència i llegenda al voltant d’una figura de la Mare de Déu fa que aquesta imatge haja adquirit al llarg del temps i més enllà del valor material i artístic, una especial significació religiosa i social.

En aquestes Verges trobades, la sacralització de les figures de pedra o talles de fusta era segons la tradició, voluntat divina. Déu havia permès la miraculosa troballa on la imatge de la Mare de Déu havia de ser destinada al culte. Eren per tant imatges sagrades ja des del primer moment de la seua troballa.

De vegades, la troballa d’aquestes imatges de Maria havia sigut cosa de persones senzilles. La llegenda conta com un llaurador de Sueca havia trobat a la Verge de Sales, un veí del poble va descobrir a la Verge de la Salut d’Algemesí o a Carcaixent un servent d’un convent que també llaurava el camps troba a la Mare de Déu d’Aigües Vives. Hi ha també imatges que es varen aparèixer a un pastor com la Mare de Déu del Lluch d’Alzira, aquest cas un temps després a les anteriors o a monjos també en aquesta mateixa ciutat en el cas de la Verge de la Murta. Altres per contra, se li apareixerien al rei Jaume I durant la conquesta del lloc o d’una fortalesa. Així tenim a la Verge de Gràcia de l’Ènova i a la Mare de Déu del Castell de Corbera que va aparèixer sobre un mur del castell durant la hipotètica batalla per conquerir la fortalesa corberina.

La conquesta cristiana

Les llegendes que envolten aquestes imatges marianes ens parlen d’unes tradicions que comencen i veuen la llum entre els segles XIV i XV, arribant al XVI. Ja al segle XIII, després de la conquesta cristiana sobre els andalusins en terres de la Ribera, començaren a sorgir tradicions cristianes envers de la troballa d’imatges de la Verge Maria. El record d’un anterior passat que havia sigut cristià abans de la vinguda dels musulmans, havia de ser sense cap dubte una legítima intervenció divina, sent per tant la troballa cosa sagrada.

Just aquestes aparicions marianes coincideixen amb el període de començament de constitució d’una comunitat, en aquest cas cristiana com a poble. Un bon exemple ens el presenta Corbera i la troballa de la seua Verge. En el moment de produir-se la batalla final per la conquesta de la fortalesa, apareix la Mare de Déu i just és quan comencen a assentar-se els primers pobladors cristians en les alqueries dependents de la jurisdicció d’aquest castell. Aquesta imatge de la Mare de Déu de Corbera havia estat amagada, segons la tradició, en un dels murs del castell quan es varen assabentar els habitants del lloc de la vinguda dels sarrains, pensant així en protegir-la d’aquests.

Els monjos de l’ordre de Sant Agustí havien portat la figura de la Verge d’Aigües Vives abans de la invasió musulmana. Quan el perill era imminent va ser amagada per a evitar que fora profanada. En 1250, un criat del monestir la va trobar mentre llaurava el camp. La Verge de la Murta d’Alzira va ser també amagada pels monjos del monestir de Sant Donat que estava a la Vall dels Miracles i posteriorment seria trobada per dos eremites. La Mare de Déu de la Salut d’Algemesí va ser trobada en 1247 dintre del tronc d’una morera que hi havia a la partida de Berca. La tradició local conta que les autoritats d’Alzira en assabentar-se de la troballa de la venerada imatge, varen voler endur-se-la, però per tres vegades la Verge tornà a aparèixer en la mateix morera, per la qual cosa, es va quedar en Algemesí. A Santa Maria de Gràcia de l’Ènova el rei Jaume I se la va trobar en una capella i va manar posteriorment que la Verge fora traslladada a l’església de la vila.

El regal al papa d’uns àngels

A diferència de les altres, la Mare de Déu de l’Oreto de l’Alcúdia, havia sigut una obra realitzada per uns àngels els quals la varen regalar al papa i aquest li la va donar a Pelegrí de Montagut qui la va entregar a la vila de l’Alcúdia. La Mare de Déu de l’Encarnació del Castell de Cullera és també una altra Verge trobada en temps de Jaume I. Poc després, els santjoanistes la entronitzen a partir de 1248 en una capella dalt del castell. La Verge de Sales de Sueca, després de ser trobada per un llaurador mentre llaurava en el camp, va quedar entronitzada també en l’església de la localitat.

Cal destacar l’antiguitat de la Mare de Déu de Carlet. No tenim cap notícia de la seua procedència i per tant no hi tampoc cap llegenda que ens parle d’una aparició miraculosa. Sembla ser que es tractaria d’una Verge que estava en un convent del poble i era coneguda com la Mare de Déu de la Cadireta. Des del punt de vista de cronologia històrica i artística, aquesta seria una de les imatges més antigues que representaven a la Mare de Déu en la Ribera.

Altres advocacions marianes a la Ribera de les quals tenim constància documental, però que no existeixen, són per exemple la Verge de la Misericòrdia de Guadassuar o la Mare de Déu de l’Assumpció de Riola.

Ja del segle XVI tenim una esplèndida figura de la Mare de Déu del Roser de Llombai, donada per Sant Francesc de Borja a la comunitat de dominics del Convent de la Santa Creu en 1542. De la mateixa època hi ha a Alzira una altra Mare de Déu del Roser, conservada a la parròquia del Lluch i que formaria part d’un retaule del Convent dels Franciscans. Imatges de la Verge Maria posteriors dignes de ser comentades, són també les dues imatges de la Mare de Déu del Roser de Tous i la de Benifaió.