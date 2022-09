El Perelló ve insolidaria la negativa de El Perellonet a cederle arena para la playa

«La recogida de firmas por parte de los vecinos y vecinas de El Perellonet me parece bastante insolidaria porque la arena no es de nadie. Además, hay que tener en cuenta que es un plan de Costas». El alcalde de la Entidad Local Menor de El Perelló, Juan Botella, ha manifestado su descontento ante la recogida de firmas llevada a cabo por la asociación vecinal de El Perellonet durante los últimos días. En esta campaña, los residentes de la zona manifiestan su oposición al trasvase de 2.000 metros cúbicos de arena de una playa a la otra. En pocos días, la plataforma ya ha reunido más de 500 rúbrica. Además, el pasado 3 de septiembre, la asociación inició una petición a través de la plataforma digital «Change.org», bajo el lema «No al trasvase de arena. Necesitamos soluciones, no parches», que contabiliza casi 400 firmas en poco más de tres días.

Botella ha recordado que el trasvase está recogido en el plan aprobado por la Dirección General de Costas y, por lo tanto, «los acuerdos están para cumplirlos». El pasado 14 de julio, Costas aprobó el traslado urgente de arena de la playa de El Perellonet a la playa de El Perelló. De esta manera, la actuación sacará de este tramo hasta 2.000 metros cúbicos de arena para regenerar la costa del término municipal de Sueca. La extracción se iniciará el próximo 12 de septiembre. «Estamos a la espera de que Costas puntualice cómo se llevará a cabo el trasvase», explica el primer edil de El Perelló. Reivindica que se trata de una «actuación urgente y necesaria», ya que es «un problema que se ha visto agravado con los temporales de los últimos años». Por otra parte, Botella también ha manifestado su oposición ante la solicitud vecinal que reclamaba la aprobación de una moción institucional. «Nos estamos moviendo políticamente y nos estamos reuniendo con todas las administraciones tanto a nivel autonómico como estatal para encontrar soluciones», explica Botella. Añade: «Una moción no soluciona este problema. Nosotros estamos en contacto constante con el ministerio». La playa de El Perelló sufre desde hace más de 50 años el retroceso de la línea de la costa. No obstante, los temporales vividos durante los últimos años han comportado que en la época estival se disminuya de manera considerable el ancho de la playa afectando, a su vez, a las edificaciones e infraestructuras próximas. En este sentido, Botella añade que el reglamento de Costas «no piensa en los habitantes de estos lugares». «La ley protege al mar, pero no a los ciudadanos», denuncia. Ante esta situación, el consistorio ha solicitado la realización de muros de escollera o arrecifes. «Nos dicen que no es posible porque supone un impacto negativo para el medioambiente, pero nosotros hemos estudiado estas alternativas y no creemos que sea así», denuncia.