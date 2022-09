Otro vertido obliga a desalojar a los bañistas de la playa de Motilla

Los bañistas de la playa de Motilla, en Sueca, tuvieron que ser desalojados del agua por voluntarios de Cruz Roja el 31 de agosto y el 1 de septiembre tras detectarse otro episodio de vertidos en la costa. Los vecinos, nuevamente alarmados por los perniciosos efectos que genera la Gola del mareny, han solicitado al ayuntamiento que les informe sobre las causas que obligaron a ordenar la prohibición del baño. «Si no responden, iremos al Defensor del Pueblo», advierten.

«Estábamos tomando el baño y los efectivos de la Cruz Roja nos pidieron que saliéramos del agua porque aseguraban que se había producido un vertido a través de la Gola del Mareny. Todos nos quedamos asombrados porque no nos daban más explicaciones», explica Agustín Genovés, vecino y expresidente de la asociación vecinal de la playa de Motilla.

Genovés reconoce que es la primera vez que viven una situación similar, por lo que se encuentran «preocupados», ya que desconocen el origen del vertido. «Tenemos derecho a saber qué tipo de vertido encontraron, quién es el causante, el peligro que puede suponer para los usuarios, si se ha solucionado el problema o si se volverá a repetir», denuncia el vecino. Añade: «No debe ser una tontería porque nos desalojaron inmediatamente».

La Conselleria de Agricultura había llevado a cabo el análisis de las aguas de la playa de Motilla con fecha del 22 al 28 de agosto. En ellas, no se apreciaba ninguna presencia de bacterias, por lo que el análisis y el aspecto del agua eran excelentes. Sin embargo, en la analítica realizada el 29 de agosto, la calidad del agua era suficiente debido a la alta presencia de enterococos intestinales, que indican la presencia de contaminación fecal. Genovés considera que «puede estar relacionado con los dos campings situados en la zona, ya que me consta que vierten sus fecales en la acequia», aunque, en sus palabras, «es una hipótesis que circula entre los vecinos».

Ante esta situación, los residentes reclaman mayor «implicación» por parte de las autoridades. «La mayoría de los vecinos no son de Sueca, así que como no votamos en este municipio, no se nos tiene en cuenta. Deberían comprender que consumimos en esta zona y nosotros también pagamos nuestros impuestos. El ayuntamiento tiene que velar por nosotros», reivindica Genovés.

Además, pone en duda el resultado de los análisis realizados por la conselleria respecto a la calidad del agua. «Los resultados son favorables porque se realizan a 500 metros de la desembocadura de la Gola, pero sería diferente si se llevaran a cabo en la orilla y a partir de las once de la mañana».

«Se cerró por precaución»

El concejal de Playas de Sueca, Joan Carles Vázquez, señala que el consistorio y la conselleria están estudiando la procedencia de estos vertidos. «Se cerró por precaución, pero el resultado de los análisis no superaba los parámetros. No obstante, se volvieron a repetir al día siguiente y los resultados ya fueron favorables», señala Vázquez. En este sentido, el concejal reivindica que «hay que ver qué ha pasado y de dónde provienen estos vertidos para encontrar soluciones». Y añade: «Había llovido durante esos días y puede ser que los sedimentos de la desembocadura hubieran sido arrastrados. Nuestro objetivo es encontrar el origen del problema para que no se vuelva a repetir».

Los vecinos siguen denunciando los malos olores y la suciedad que presenta en muchas ocasiones la playa de Motilla. «Ha terminado el verano y todo sigue igual», reiprocha Genovés. La situación se debe a que algunas acequias desembocan en la Gola del Rei, por lo que los residuos provenientes de los campos de arroz llegan al mar a través de la canalización. «Llevamos mucho tiempo viviendo así y queremos soluciones», concluye el representante vecinal.