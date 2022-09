El Perelló y El Mareny se movilizarán si no se trasvasa arena a sus playas

«¿Van a esperar a que llegue otro temporal para actuar?». El alcalde de la Entidad Local Menor de El Perelló, Juan Botella, reprochó ayer ante Levante-EMV que ni la Delegación del Gobierno ni la Dirección General de Costas se hubieran puesto todavía en contacto con él tras la negativa a trasvasar 2.000 metros cúbicos de arena de El Perellonet, que se iba a realizar el próximo 12 de septiembre. «Todavía no tenemos ninguna solución. Han archivado el expediente, pero no nos han ofrecido ninguna alternativa», reconoce Botella, quien añade que «han desaparecido del mapa».

Ante esta situación, Botella ha solicitado una reunión con la delegada del Gobierno para «expresarle el malestar del municipio». Además, el primer edil de El Perelló ha reclamado un encuentro con el Partido Popular, tanto en el Congreso como en el Senado para trasladar «un problema que viven muchos municipios costeros». En este sentido, añade que el alcalde de Mareny de Barraquetes, Jordi Sanjaime, también se reunirá con el PSOE en Madrid para denunciar el problema. «Esperamos respuestas en dos o tres semanas. No vamos a darles más tiempo. Si no hay ninguna solución, nos manifestaremos junto a las asociaciones vecinales en València y en Madrid», denuncia.

«Llega el otoño y no sabemos qué va a pasar. Si llega otro temporal, acabará destruyendo el muro», indica. El primer edil reclama que en el caso de que se produzca algún desperfecto, la Delegación del Gobierno «debería asumir la reparación de los daños porque su obligación es proteger el paseo marítimo y las propiedades de los ciudadanos frente a la acción del mar».

Botella califica la negativa al trasvase como «un grave desentimiento de funciones y responsabilidad por parte de las instituciones al dar carpetazo a esta demanda tan necesaria». Además, ha recordado que Costas, el Ministerio y la Delegación del Gobierno deben poner los medios y «no escudarse en la falta de acuerdos entre los municipios». «Los ayuntamientos no deciden ni cuáles son las actuaciones para regenerar las costas ni de dónde se deben obtener los recursos. Todo eso es competencia del ministerio», recalca.

Ante la negativa, el consistorio reitera que no va a iniciar ningún otro trámite para reclamar la extracción de arena. «Ellos ya saben cuál es la situación. Creo que la actuación de la delegada del Gobierno hubiese sido distinta si en El Perelló gobernara otro partido político», denuncia.

No obstante, Botella reconoce que el trasvase de arena no es la «solución definitiva». «Somos conscientes de que la aportación de arena durará unas semanas o meses y, por eso, no queremos limosnas, sino que reclamamos medidas urgentes como llevamos solicitando hace tiempo».