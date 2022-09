El Perelló se siente vulnerable tras anularse el trasvase de arena

Tras varios meses de espera, la playa de El Perelló vuelve a quedarse sin arena tras anularse el trasvase previsto para el próximo lunes 12 de septiembre. La Delegación del Gobierno anunció ayer esta decisión tras la negativa de los vecinos y el alcalde de El Perellonet, Luis Zorrilla, de transportar 2.000 metros cúbicos de arena de una playa a la otra. La asociación vecinal se había movilizado durante los últimos días para impedir esta medida mediante una recogida de firmas a pie de calle y a través de una plataforma digital.

El alcalde de la Entidad Menor Local de El Perelló, Juan Botella, señalaba ayer a Levante-EMV que ninguna institución le había anunciado la suspensión del trasvase. "Ni la Dirección General de Costas ni la Delegación del Gobierno se han puesto en contacto conmigo. Me he enterado de la paralización a través de los medios de comunicación, por lo que estoy bastante sorprendido", reconocía.

No obstante, Botella espera que Costas ofrezca una alternativa a la anulación. "Tengo la esperanza de que estén buscando otras vías y finalmente se pueda extraer la arena de otra playa porque es una medida urgente y necesaria para la localidad. Quiero pensar que este es el motivo por el que no se han puesto en contacto todavía con nosotros, es decir, porque quieren ofrecerme otra alternativa", reivindica.

No obstante, Botella denuncia que "el trasvase de arena no es la solución definitiva al problema". "Es solo un parche. El envío de arena de una playa a otra es pan para hoy y hambre para mañana", recalca el primer edil. Los representantes de El Perelló y El Perellonet se habían reunido en abril para acordar el trasvase de arena para regenerar la playa de Sueca, que se había visto gravemente afectada por los últimos temporales. Sin embargo, la falta de consenso entre ambas localidades ha llevado finalmente a paralizar el trasvase. Como ya avanzó este diario, Botella había calificado la recogida de firmas como una actuación "insolidaria" por parte del vecindario, ya que, en sus palabras, "la arena no es suya y, además, la decisión había sido tomada por Costas hace unos meses".

Ante esta situación, el alcalde de El Perelló reivindica que el consistorio está manteniendo reuniones periódicas con las distintas instituciones para encontrar soluciones ante la falta de arena. "Nos estamos movilizando políticamente, tanto a nivel autonómico como estatal, para buscar alternativas porque todos sabemos que ir poniendo arena cada cierto tiempo no es la solución más idónea", recalca.

Además, en palabras de Botella, la falta de arena también supone un perjuicio para la economía de la localidad. "Si no se construye una escollera o se colocan arrecifes, esta playa terminará desapareciendo y ahogará la economía de la población. Alegan que las escolleras y los arrecifes tienen un impacto medioambiental, pero ya hemos demostrado que no es así", denuncia.

Temor ante los temporales

El alcalde de El Perelló manifiesta que la situación se agravará todavía más durante los próximos meses ante la llegada de posibles temporales coincidiendo con la época de lluvias durante el otoño y el invierno. "El agua ya llega durante estos días al muro ubicado en la zona de la Verge de Sales, cuando todavía no se ha producido ningún temporal, por lo que nos quedaremos sin muro cuando llegue uno de verdad y, además, también se verán afectadas las viviendas", explica.

Botella denuncia que llevan más de cincuenta años viviendo esta situación y reclamando medidas urgentes para hacer frente a esta problemática. "Hay que actuar ya o después será demasiado tarde", concluye.