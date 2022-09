El Gobierno busca alternativas al trasvase fallido de arena a El Perelló

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, manifestó ayer a Levante-EMV la necesidadde encontrar una alternativa para El Perelló ante el trasvase fallido de arena. Hace unos días, la Dirección General de Costas anunció que no se iba a aportar arena al litoral de Sueca el próximo 12 de septiembre por la negativa de los vecinos y representantes políticos de El Perellonet, que habían iniciado una recogida de firmas. «El trasvase fue una petición que El Perelló solicitó a la Dirección General de Costas. Ese expediente se inició con una serie de requisitos, pero no se va a poder llevar a cabo porque uno de los dos municipios -El Perellonet- no está de acuerdo y, por lo tanto, hay que cumplir con los acuerdos», explicó Bernabé durante su visita a las fiestas de la Mare de Déu de la Salut, en Algemesí. Añadió: «Nos hubiese gustado que se hubiese llevado a cabo el trasvase, pero no podemos obligar a nadie. No ha sido posible, pero buscaremos otras opciones. Si no existe un acuerdo, se deberá cambiar y lo haremos».

Bernabé reconoció que el gobierno está trabajando en otro expediente para trasvasar arena de otro lugar. «Es necesario iniciar otro expediente para encontrar una solución y poder atender, así, a las necesidades del municipio. El Gobierno es consciente del problema que sufre El Perelló y está trabajando en ese sentido». «No hay problema en reunirse» La delegada del Gobierno reconoció que se reunirá con el primer edil de El Perelló, Juan Botella, próximamente. «No tenemos ningún problema en reunirnos con el alcalde, ya que nuestra intención es ayudar a los municipios que sufren algún problema. Todavía no hay fecha, pero puedo asegurar que habrá un encuentro», expuso la delegada del Gobierno. En este sentido, Bernabé recordó que «el Gobierno de España ha puesto en marcha un plan para regenerar el litoral español con una inversión de 1.200 millones de euros. El Perelló es uno de los municipios afectados y tendrá todo nuestro apoyo». Ante la denuncia de Botella por no haber recibido ninguna notificación por parte de la delegación del Gobierno y el ministerio respecto a la anulación del trasvase, Bernabé expuso que ha existido comunicación en todo momento. «El subdelegado del gobierno ha estado en contacto con los alcaldes implicados. Nosotros queremos ayudar. Buscaremos una solución provechosa», concluyó. «Esta playa necesita un plan que sea definitivo» El alcalde de El Perelló, Juan Botella, ha reivindicado en varias ocasiones que el trasvase de arena «no es la solución definitiva». «Es pan para hoy y hambre para mañana», denuncia. En este sentido, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, manifestó ayer que «esta playa necesita una solución adecuada». «Somos conscientes del problema que existe en la costa, sobre todo, cuando llegan los temporales. Estamos trabajando para ofrecer alternativas», manifestó.