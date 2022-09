El PSPV abre otra brecha con Compromís al negarse a aprobar las cuentas de Procarsa

La inestabilidad del gobierno municipal de Carcaixent, determinada en buena medida por la inseguridad que acarrea gestionar el ayuntamiento en minoría, se ha agravado en la última semana tras la negativa de los concejales socialistas a aprobar las cuentas de la empresa pública Procarsa, encargada, entre otras actividades, de la impieza urbana y del mantenimiento de los colegios y edificios institucionales. Compromís ha reclamado una explicación a sus socios socialistas dado que su actitud puede acarrerar serias consecuencias, dado que si no se inscribe en el Registro el cierre del ejercicio contable de 2021 de la entidad podrían incluso perderse algunas subvenciones.

La vicealcaldesa del PSPV, Sara Diert, se negó ayer a desvelar el motivo por el que ha rechazado aprobar las cuentas de Procarsa. Alegó que no prodrá aclarar su posición hasta que concluyan dos reuniones técnicas que tiene pendientes y al ser preguntada por Levante-EMV sobre el origen de las desavenencias solo aceptó aclarar que no tienen nada que ver con irregularidades o anomalías contables.

El desmarque del grupo socialista, en cualquier caso, no acabó en el rechazo a las cuentas de Procarsa, sino que ha ido más allá. Tras sorprender a sus compañeros de coalición con la negativa a aceptar la dación de cuentas durante la reunión del consejo general de la empresa Procarsa celebrada el pasado jueves, apenas cuatro días después, el lunes, la propia Sara Diert renunció a las competencias que tenía delegadas como representante del ayuntamiento en esa sociedad mercantil, que se ocupa casi en exclusividad de asumir los encargos que le proporciona el consistorio.

La relación entre los dos socios que gestionan el Ayuntamiento de Carcaixent siempre ha sido tirante. El mismo modelo de bipartito entre Compromís y el PSPV funciona con mucha mayor normalidad en la ciudad vecina, Alzira, donde se han establecido cortafuegos y reuniones de coordinación para que el diálogo suavice cualquier punto de fricción. De hecho, cuando ambos partidos detectan posiciones irreconciliables prefieren aparcar el asunto para evitar que trasciendan los enfrentamientos e impedir que la oposición aproveche esa munición para desgastar más al equipo de gobierno.

Los representantes de Compromís en la dirección de Procarsa se quedaron perplejos durante la reunión del consejo de la empresa pública cuando, pese a que algunos ediles de Carcaixent ya habían levantado la mano para aprobar las cuentas, una repentina orden interna les instó a cambiar de posicionamento por lo que tuvieron que bajar el brazo inesperadamente para optar por la abstención. Nada hacía presagiar esa decisión ya que, en una reunión anterior, el PSPV aprobó las cuentas sin presentar ninguna objeción.

La ausencia de un delegado de Compromís que había reclamado previamente no asistir a la reunión para atender otros compromisos de trabajo agudizó más la minoría de Compromís, por lo que sin votos suficientes las cuentas no se aprobaron y no podrán inscribirse en el Registro. «Hay subvenciones que pueden peligrar y nos exponemos a ser penalizados por la Sindicatura de Comptes», lamenta el alcalde, que sin embargo, se niega a valorar la actitud del PSOE «porque no quiero hurgar en esa herida», aunque espera que sus socios aclaren lo ocurrido: «Deben justificar pronto su comportamiento; nos deben una explicación».

Compromís propone como «solución rápida» para estabilizar la empresa municipal y evitar la pérdida de subvenciones la convocatoria de una junta extraordinaria de Procarsa que permita «que se aprueben las cuentas y se resuelva cuanto antes esta inexplicable anormalidad», aseguran fuentes de la coalición naranja.