Las medusas causan el 35% de las asistencias sanitarias en las playas de Sueca

Los servicios sanitarios de Cruz Roja en las playas de Sueca han atendido durante el verano a cerca de 700 personas mientras que si se computan también los rescates y prestaciones de carácter social el total de intervenciones se eleva a 1.790, según el balance de actividad desde el inicio de la temporada estival el 4 de junio hasta el 31 de agosto. La asistencia por picadura o contacto con una medusa destaca como la principal causa por la que los bañistas recibieron asistencia sanitaria con casi un 35 % de los casos, 230 de las 667 atenciones prestadas, seguida por la picadura del pez araña con el 26,38 % y 176 casos y bañistas que habían sufrido algún tipor de herida o erosiones con un 17 % y 113 casos.

El servicio de salvamento participó en este período en el rescate de once bañistas con problemas leves y realizó seis evacuaciones no urgentes. No se ha producido ningún fallecido ni dentro ni fuera del agua. De hecho, el caso posiblemente más grave se registraba el pasado martes, ya en septiembre, cuando los socorristas de Cruz Roja rescataban a un varón de 77 años con síntomas de ahogamiento en la playa de la Llastra tras haberse adentrado en el mar en busca de una pelota.

Los servicios de Cruz Roja que, contratados por el Ayuntamiento de Sueca, atienden las playas durante el verano también han prestado un total de 1.112 asistencias de carácter social entre las que destacan las ayudas a personas discapacitadas que se habían acercado a disfrutar de la playa (675) y los servicios con la silla anfibia (425).

Las asistencias de carácter sanitario representan el 37 % de todas las actuaciones realizas por la Cruz Roja en las playas de Sueca y entre las atenciones mayoritarias, aunque a mucha distancia de las picaduras de medusas y peces araña, también figura otro tipo de picaduras y alergias (50), contusiones (24) y quemaduras no solares o casos de hipo o hipertensión, seis cada uno. También se atendieron tres casos por vértigo o mareos, tres de lipotimias y un par por intoxicación por consumo de drogas o alcohol, según detalla la memoria del servicio de salvamento de la Cruz Roja.

Malestar en el Dosel por la reiteración de ahogamientos

Vecinos de la playa del Dosel de Cullera han expresado su malestar por la reiteración, un verano tras verano, de bañistas que se ahogan, un circunstancia que atribuyen a la falta de medios de los socorristas destinados a esa zona a pesar de que, advierten, se trata de la playa más peligrosa de Cullera. La queja se produce tras el fallecimiento el pasado sábado de un hombre de 42 años. «Cada año hay gente que muere en la playa del Dosel: hay corrientes en esta playa a mar abierto, se llevan a una persona mar adentro que se cansa de luchar y, por tanto, se ahoga», indican. «No se dispone de socorrista con médico. No hay motonáutico para llegar enseguida, ni pueden sarcar a brazo a nadie con vida puesto que cuando llegan ya han muerto. No disponen de oxígeno o desfribilador. Esto no puede continuar así, necesitamos medios», señalan.