El cambio de fecha pasa factura al triatlón de Antella al reducirse la participación

El cambio de fecha del Triatló d’Antella, aplazado en julio al negar la Dirección General de Tráfico (DGT) la autorización al circuito de ciclismo y que finalmente se disputará hoy, ha acabado por pasar factura a esta prueba en forma de un descenso de participantes. Fuentes del Centre Esportiu i Cultural Antella, organizador de la prueba, confirmaron que al cierre del plazo de inscripciones se habían registrado 380 triatletas «cuando en julio había 550 inscritos y 80 en lista de espera» y lamentaron no solo la merma de ingresos que este descenso representa para la organización, sino también que el impacto económico para la localidad será inferior al de ediciones anteriores.

La organización, que hoy recupera la prueba después de dos años en blanco por la pandemia, está estudiando alternativas de cara a próximas ediciones al considerar que septiembre no es la mejor fecha. «Somos un triatlón muy popular y hay mucha gente que o bien se preparaba para esta prueba y descansaba en vacaciones o cerraba aquí la temporada. Pero es un triatlón muy duro por el trazado ciclista y por el calor y la gente le tiene respeto, por lo que si no se ve preparada no viene», indicaron las mismas fuentes.

En el plano estrictamente deportivo, la prueba se celebrará esta tarde sobre las distancias de 1.200 metros a nado, 31 kilómetros en bici y 8,2 km de carrera a pie. Entre los inscritos, en categoría masculina, destaca la presencia de Ramón Ejeda, del Tricanet de Berenguer; Miguel Fuentes, del Triatlón Castellón, Alberto Romero, del Ciudad de Lugo Fluvial o Joan Colino, del ANB Bodegas y Viñedos Labastida Triatlón Club. También participará Modest Pascual, del CEC-Antella, deportista de la categoría PTS4 (tiene una pierna amputada), que en 2012 fue campeón de España de Triatlón MD en su categoría.

Por lo que respecta a las inscripciones en la prueba femenina sobresale la participación de Cristina Roselló, del Tri Infinity Móstoles, y de Natalia Bermúdez, del ANB Triatlón.

Por otra parte, destacar que la élite española del paratriatlón de media distancia se dará cita en la prueba de esta tarde con un interesante duelo entre el reciente campeón de España de ParaTriatlon cat PTS5, disputado en Pamplona, José Iborra, del Tridiminis (El Puig), y el actual campeón de España de paraduatlón cat PTS5, disputado en Soria, Cristian Pérez, del Morvedre Triatlón de Sagunt. Ambos deportivas tienen movilidad reducida de un brazo.