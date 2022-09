El territori

El paratge de Les Salines, de gran valor paisatgístic, ocupa 28 hectàrees en el terme municipal de Manuel, al costat mateix de la localitat. Es tracta d’un espai protegit, d’alt valor ecològic i d’una zona també de valor històric ja que abans va ser una explotació salinera de l’Exèrcit que ara s’ha convertit en un gran pulmó verd per a que el puguen disfrutar les veïnes i els veïns del poble i pels qui practiquen el senderisme. La Serra de les Salines resta formada per una rica combinació de sals minerals de roques arenoses i amb una vegetació particular d’abundant frondositat. Hi ha un bosc de pi blanc que s’acompanya de llentiscles, romers, coscolls, margallons i ginebres, i, també, afloraments salins on creix l’endemisme valencià conegut com Limonium mansanetianum en honor del botànic Josep Mansanet.