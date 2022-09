Carcaixent sale al rescate de la valiosa pintura mural de la ermita de Sant Roc

Carcaixent inicia esta semana los trabajos de recuperación de las pinturas ocultas bajo varias capas de cal en la pared izquierda de la ermita de Sant Roc. La intervención, que supone una inversión municipal de 47.000 euros, requerirá mucha pericia manual y una combinación de métodos e instrumental de alta precisión para no dañar el contenido del mural. Las obras tendrán una duración aproximada de cinco meses, según la concejalía de Cultura.

Los expertos ya advirtieron al consistorio sobre la necesidad de realizar estos trabajos, ya que la «templina» y los estratos de cal «están degradando las pinturas originales y están transformando el pigmento que podría llegar a convertirse en polvo».

La ermita, que fue construida en el siglo XIII, pertenece a un conjunto de templos de la primera época gótica de la arquitectura valenciana. No obstante, a diferencia del resto, no fue revestida con decoraciones barrocas. En este sentido, el concejal de Cultura, Pasqual Boqueta, ha señalado a Levante-EMV que «se trata de una pieza inédita no solo por el contenido sino porque no se conoce ninguna pintura gótica valenciana de estas características. Las pinturas otorgan todavía mayor valor a la ermita».

Varias referencias bibliográficas ya apuntaban la existencia de estos murales en la ermita de Sant Roc. No obstante, no fue hasta 2015, cuando el estudio para la tesis doctoral de Aurora Rubio constató que «bajo las capas de pintura se encuentran los restos de unas pinturas de incalculable valor histórico y cultural».

Visitas guiadas

El concejal de Cultura ha señalado que, tras las obras, el público podrá visitar las pinturas. «Nuestro objetivo es organizar visitas guiadas, ya que el lugar será más atractivo gracias a los dibujos», explica Boqueta. Sin embargo, reivindica la necesidad de preservar el mural. Explica: «El espacio necesitará mucha protección para que no se deteriore. En este sentido, deberemos introducir elementos para controlar la temperatura y la humedad, sobre todo con la presencia de visitas».

Boqueta recalca la importancia de este descubrimiento que verá la luz en breve. «El tipo de pintura no es habitual en este tipo de ermitas y se conserva en bastante buen estado, por lo que el trabajo deberá ser muy minucioso», reconoce.

El consistorio ya solicitó una subvención a la Generalitat Valenciana en 2019 para iniciar los trabajos de recuperación. «Llegó la pandemia y todo se paralizó. Decidimos invertir fondos propios y, en un futuro, volveremos a buscar ayudas. Ahora solo se va a reparar la pared izquierda, pero queremos ir viendo qué hay en las otras paredes», indica el concejal.

Así, tras los estudios diagnósticos pertinentes como son fotografías en diferentes bandas del espectro y el análisis de los materiales pictóricos a través de micro-muestras, se procederá a la restauración de la superficie pictórica de este edificio, que con la desamortización del siglo XIX pasó a depender del Ayuntamiento de Carcaixent. María Antonia Zalbidea es la encargada de la dirección facultativa de los trabajos de restauración que está realizando el restaurador Andrés Ballesteros.

La ermita es monumento histórico-artístico nacional desde en 1979 y, además, fue catalogada Bien de Interés Cultural por la Generalitat Valenciana en 1981.