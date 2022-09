Estellés enalteix a Benimodo

Benimodo es va convertir divendres de nou en capital de la cultura valenciana amb el lliurament de la 20a edició dels Premis Vicent Andrés Estellés de Poesia i Narrativa Curta en valencià, que va comptar amb una clara triomfadora, l’alumna d’Alzira Mireia March, que es va imposar en ambdues modalitats. Nombroses personalitats de la cultura i la política valenciana es reuniren per homenatjar de nou l’insigne escriptor, amb menció especial també per a Didín Puig. Un cercavila fins a la casa on va viure Estellés obri els actes. Va rebre a les autoritats la filla del poeta, Carmina Andrés, i el seu gendre, Vicent Añó. Després es va passar a la Casa de la Cultura, on lluïa un bust d’Estellés regalat per la família Armengol. Estigueren presents l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, que va clausurar els premis per ser Capital Cultural a 2022. També volgueren estar el secretari autonòmic d’Hisenda, Francesc Gamero i Lluna, la directora general d’Innovació Educativa, Reis Gallego Perales; o Dolors Pedrós, presidenta del Consell Valencia de Cultura, a més de diferents diputats i alcaldes i alcaldesses.

Amb la seua obra «Llar de paper», l’alumna Mireia March, que estudia, a l’institut La Murta d’Alzira, va brillar amb llum pròpia a un acte solemne de gran emotivitat. En segona posició es va classificar Luis Manzano Pacheco, que estudia a l’institut Eduardo Primo de Carlet, amb una obra titulada «Benimodo» . El tercer premi va ser per a Lydia Márquez Martínez, amb la seva obra «Pensaments de la nit». Estudia al 9 d’octubre de Carlet.

A més el jurat va proposar la publicació dels treballs de poesia de l’alumnat Maria Beltrán Font de Cullera, Irina Fons de Luis (Cullera), Míriam Leal Juan (Carlet), i Evelyne Sánchez Cid també de l’institut 9 d’octubre de Carlet.

Mireia March també va ser la millor amb la seua obra «La fragilitat del record». Va quedar segona Mireia Zornoza Espí, de l’institut Eduardo Primo de Carlet,i en tercera posició Mar Lloret Arbona, del mateix institut. El jurat va proposar la publicació de les obres de Pau Castell (Alzira), Anna Maria Savu (Catadau) i Irina Campos Carrión (Carlet). Les dues modalitats comptaven amb un primer de 500 €, un segon de 300 € i un tercer de 200. Per últim, el premi Didín Puig amb una dotació de 300 € va ser per al Joan Fito Santamaría amb la seua obra «De poble en poble». És estudiant de l’institut Rei en Jaume d’Alzira.

L’alcalde, Paco Teruel va demanar al professorat i alumnat de la Ribera: «N o ens falleu i continueu apostant per aquests premis, continueu dedicant-nos una part del vostre temps. Benimodo no vos fallarà, continuarem engreixant la maquinària cultural de la nostra població perquè l’organització dels premis siga cada vegada millor. Benimodo està disposat a continuar organitzant aquests premis 20 anys més i, transcorregut el temps, les persones del moment tornaran a recapitular, giraran la vista enrrere i trauran conclusions del que ací s’ha fet i s´ha realitzat. Espere que ho recorden de forma positiva».

Per la seua part, Diego Gómez, alcalde d’Alzira, digué: «El meu lligam amb Benimodo té la corda nugada a la figura de Didín Puig. No puc evitar recordar el seu somriure, la saviesa de les seues paraules i la fortalesa del seu caràcter. La dona valenta del nostre país que va saber conquerir la nostra estima. També tinc molt present el seu somriure la nit en què inauguràvem, a Alzira, el mural dedicat a V. A. Estellés al costat de la Biblioteca municipal. Però també la meua germanor amb Benimodo ve de la mà de Paco Teruel. Amb ell com a alcalde, company i amic he sabut descobrir el valor de la convivència, del consens i del respecte. Ja siga a la Mancomunitat, a les festes, als premis literaris o a les processons. Paco sempre, i per damunt de qualsevol paradigma polític, ha sabut col·locar la nostra cultura i la nostra llengua com a nexe d’unió entre els nostres pobles».

El jurat estava format per l’alcalde, Enric Ramiro, com a representant del sector educatiu i literari; Ernest Llorca, tècnic de promoció lingüística; Vicent Climent, com representant del sector literari; i Rafael López Andrada, com a cronista de Benimodo; sent secretària María Elena Mendoza, de l’Ajuntament de Benimodo.