La campaña del caqui en la Ribera se iniciará a finales de septiembre con una merma en la producción del 50% que limitará el abastecimiento de los distintos mercados, sobre todo a nivel internacional. En este sentido, el vicepresidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Bernardo Ferrer, señala que "la situación dificultará el suministro del producto a nuevos mercados internacionales como es el caso de Perú, Brasil o Canadá". Añade: "Es una lástima para el sector porque es una gran oportunidad para abrir nuevas fronteras". No obstante, indica que "no habrá desabastecimiento, pero será importante repartir el producto para que llegue a todos".

La caída de la producción durante esta campaña tiene su origen en el aumento de la presencia de plagas y las inclemencias climatológicas (lluvias abundantes durante la primavera y elevadas temperaturas en verano). Ante esta situación, muchos agricultores han decidido abandonar los cultivos. "Desde 2018 se ha producido una notable disminución de parcelas en la comarca. Este año se ha agravado, ya que no es rentable", denuncia Ferrer. La desatención de estos campos comportará, a su vez, una proliferación de las plagas. "Muchos productores no han invertido suficiente en el cuidado de sus campos. Además, la Unión Europea prohíbe muchos tratamientos, por lo que estamos indefensos".

Positivo: la oferta y la demanda estarán equilibradas. No obstante, esto no beneficiará a los agricultores, ya que la falta de producción hará que no haya rentabilidad. la campaña se alargará hasta febrero. De normal, la producción es de 350.000 toneladas y este año no llegaremos a los 180.000 toneladas. Los costes de producción y las plagas nos ahogan. no hay un plan de choque para luchar contra el cotonet y la negrilla. es una lástima liderar el 90% del mercado europeo y no tener ayuda. el productor perderá dinero.

necesitamos una interprofesional entre productores, cooperativa y comercios para marcar estrategias como marcar el precio, pero ahora el precio lo pone la gran distribución. hay una parte del sector que se niega a la interprofesional. No hay un ente profesional y esto afecta. Hace falta más unión por parte de todos y remar en el mismo sentido.