La elevada temperatura del mar no garantiza precipitaciones intensas

El meteorólogo de Algemesí Jovi Esteve admitió que el intenso calor convierte el verano de 2022 en «histórico» ya que desde que existen registros oficiales nunca se habían dado temperaturas tan altas, pero frente a las previsiones «catastrofistas» que auguran un otoño de lluvias torrenciales e inundaciones por la temperatura que presenta el Mediterráneo, dejó claro que «un mar cálido no fabrica ni genera DANAS ni borrascas».

Esteve admitió que nunca el mar había llegado a los 29,9º C que ha alcanzado este verano, pero señaló que para que este aspecto represente una amenaza hacen falta dos factores más: una DANA en punto que resulte peligroso que provoque una atmósfera inestable y la presencia de vientos de compontente marítima que hagan «explosionar» el cóctel. Mientras eso no suceda, quiso trasladar un mensaje de tranquilidad y, de hecho, recordó que esas mismas previsiones catastrofistas se realizaron en 2003, el verano más cálido hasta el actual y cuyos se registros se han superado en 2 º C de media, dijo, «pero llegó el otoño y no cayó ni una gota».

Por otra parte, comentó que la situación vivida corresponde a la presencia de un anticiclón bloqueado sobre la península que ha impedido que se renovara el aire durante el verano y rechazó también aquellas predicciones que indican que ha sido del verano más fresco de los próximos años.