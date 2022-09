Bàrbara Pardo roza las medallas en el Mundial

Bàrbara Pardo cierra 2022 a lo grande. La palista de la Penya Piragüista Antella Frutas Tono puso fin a la temporada y a la categoría sub-23 rozando las medallas en el Campeonato del Mundo sub-23 y juvenil de pista, disputado en Szeged (Hungría), con un cuarto puesto y dos quintos.

En el K-4 500 (junto con Carolina García, Lara Feijoo y Aida Bauzà), en la primera eliminatoria, se clasificaron directamente para la final al quedar terceras, con una marca de 1:34:60, por detrás de las italianas y las húngaras. Ya en la final, salieron bien, y a los 250 metros iban quintas, con 46:13, a 54 centésimas del podio, las italianas. En la segunda parte, la tónica fue la misma, con el barco español acabando en quinta posición a 3:56 segundos de las ganadoras, las polacas, y a 1:01 del bronce.

En el K-2 500, junto con Carolina García, entraron a la final al quedar terceras en la semifinal, con 1:45:35. En la final, estuvieron más cerca de las medallas que en el K-4. Al paso por el ecuador, iban cuartas, con 50:55, a 20 centésimas de las mejicanas, terceras en ese momento. Pero en la segunda parte tanto la americanas como las noruegas aumentaron el ritmo, y Pardo y su compañera, a pesar de no desfallecer, no pudieron conseguir el bronce, al acabar quintas con una marca de 1:44:43, a 73 centésimas del ansiado metal. «No está nada mal hacer dos quintos puestos, pero creo que con una mejor preparación, entrenando más los barcos de equipo, hubiéramos conseguido medalla», reconoce la de Antella.

La prueba individual

Historia y sensación diferentes fue el K-1 5.000, en el que la piragüista ribereña participaba en calidad de campeona de España. Fue una carrera en la que superó sus expectativas, aunque soñó con el podio. Después de una buena salida, se colocó en el grupo de cabeza. Al paso por la primera ciaboga, atacó la húngara y se fue sola en cabeza junto con la checa. Pardo formó un dúo perseguidor con la sueca Andersson. El podio no estaba lejos, pero a falta de kilómetro y medio la nórdica hizo un cambio brusco de ritmo para alcanzar a las dos primeras, al que no pudo responder la antellana, que no se hundió y no se dejó llevar, para acabar cuarta, con 23:14:42, a 17 segundos del bronce. «Lo di todo, pero sabía que el podio era muy difícil porque las tres primeras han conseguido medallas en competiciones internacionales de fondo», señala Pardo.

También participó en el Mundial Lidia Padilla, que forma parte del Scooter de Algemesí, en K-1 juvenil 1.000 metros. Padilla, que este año ha sido sexta en el Europeo de maratón en K-2, venció en la final B (10ª en total), con un tiempo de 4:19:17. Una grandísima temporada para la algemesinense, que es de primer año, y además de destacar en 1.000 metros, se ha impuesto en los campeonatos de España de medio y largo maratón. Competirá en el Mundial de maratón largo que se disputará en Ponte de Lima (Portugal) a finales de septiembre.