Tono Chamorro conoce perfectamente los peligros que acechan al ciclista tanto en carretera como por el interior de los núcleos urbanos. La bicicleta ha sido durante más de veinte años su principal medio de transporte para ir a diario al trabajo, aunque para ello tuviera que recorrer los 43 kilómetros de ida y 43 de vuelta que separan Alzira de Llutxent -con posterioridad cambió este itinerario por otro entre Llaurí y Tous- y, con motivo de la semana de la Semana Europea de la Movilidad, que arranca hoy, advierte de que la comarca de la Ribera lograría un aprobado por los pelos en materia de movilidad ciclista, aunque señala que hay diferencias y grandes.

Chamorro otorga un sobresaliente a Castelló, localidad pionera en la comarca en la instalación de señales inteligentes que informan de la velocidad a la que circula un vehículo e incluso dan las gracias a aquellos que no superan los 30 km/h, que además está conectada por carril-bici con los pueblos de su entorno, y no duda en suspender a Alzira al considerar que "se ha quedado estancada en el vehículo a motor". Reconoce que la capital de la Ribera Alta ha realizado una "valiente apuesta" por la peatonalización, "pero cero en lo que a movilidad para la bicicleta respecta cuando debería ser un ejemplo". "Se hizo el carril-bici que va a Amcor, que está muy bien y también la idea de prolongarlo hasta la vía verde, pero echo de menos la movilidad por dentro de la ciudad", comenta el ciclista que también ha diseñado la ruta Camins de l'Ordre de Montesa, que conecta Montesa y Sant Mateu, mientras señala que ni siquiera hay un carril-bici que conecte el centro con la estación de Renfe que está fuera de la ciudad. "Venir a Alzira con bici desde cualquier otra población es jugártela, con la excepción de Carcaixent, que sí existe un carril-bici, aunque carece de continuidad", indicó.

"Ciutat 30"

Este ciclista aficionado concede a Algemesí un notable en materia de movilidad para las bicicletas, destaca los avances realizados en l'Alcúdia con la ampliación de la red de carriles-bici, a la que otorga un aprobado, y también en Sueca, que "va camino del suficiente ya que se están dando pasos". A diferencia de Alzira, donde considera que la declaración de "Ciutat 30" se ha limitado a la colocación de señales informativas en los accesos, destaca la amplia señalización tanto horizontal como vertical instalada en Algemesí "que recuerdan continuamente el límite de velocidad" y alertan a los vehículos que superan los 30 km/h. "Es una forma de concienciar a los vehículos a motor de que tienen que reducir la velocidad", incide.

Tono Chamorro defiende que, en materia de movilidad, "no se trata de elaborar macroproyectos que tengan un coste elevado, sino de dar pequeños pasos que al unirlos dan resultado". En este sentido, considera que "no se puede consentir que se realice una obra nueva y que no se contemplen los parámetros de la movilidad sostenible" y pone como ejemplo la rotonda construida en la carretera de Benimuslem, al bajar el puente que cruza las vías. "Se hizo nueva y no se habilitó un carril-bici cuando la mayor parte de los atropellos a ciclistas se producen en estas glorietas", lamenta, mientras también señala como ejemplo a seguir el tramo de carril-bici entre la carretera de Albalat y Algemesí.

Este viajero ciclista asume que los ayuntamientos tienen competencias dentro de las zonas urbanas, pero considera que les corresponde a ellos presionar a las Administraciones que tienen la titularidad de las carreteras para que se avance en la red de carriles bici. Por contra, insta a los municipios a facilitar la movilidad en el interior de los núcleos urbanos y zonas de aparcamiento para bicicletas ya que considera que "si facilitas el uso de la bici la gente la acaba gastando, sobre todo viendo el precio al que está ahora el combustible".

Otros aspectos que contribuyen al suspenso que Chamorro otorga a Alzira son que, según señala, "no tiene una hoja de ruta que permita evaluar y ver si se están cumpliendo objetivos" o el deficiente estado del carril habilitado en el polígono de Tiseneres, "en el que no se ha hecho ni un mínimo de conservación". Por otra parte, considera que el tramo ejecutado en la travesía de la carretera de Albalat "está mal conceptuado".