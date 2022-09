Los organizadores del festival Medusa, que tuvo que suspenderse abruptamente al desatarse un vendaval que provocó la caída de algunas estructuras metálicas y provocó la muerte de un espectador, comenzará a devolver mañana el dinero de las entradas y abonos para resarcirles de las molestias ocasionadas por cancelación del espectáculo cuando todavía no se había agotado siquiera la primera jornada de conciertos.

La organización del Medusa pretende que los asistentes y aquellos que utilizaron sus servicios "no se vean perjudicados o al menos en la menor medida posible". Por este motivo desde el 16 al 23 de septiembre se realizará la devolución de entradas y abonos. Esto incluye abono general, abonoplus, abono premium, entrada de día, y entrada premium de día.

Aquellos que no efectuaron las compras a través de la página oficial del Medusa Festival se deberán de poner en contacto con la empresa tiquetera correspondiente para gestionar dicha devolución.

Devolución de complementos y suplementos

Habrá una campaña de devolución de complementos y suplementos que tendrá lugar del 3 al 11 de octubre de 2022. En este periodo se podrá pedir la devolución de kits festivaleros que no se han llegado a utilizar en el evento, bono copas que no se han llegado a utilizar, recargas cashles compradas previamente que no se han llegado a utilizar, kits ahorro no utilizados, más suplementos de acampada, suplementos premium, además de las copas no usadas durante el evento tanto las compradas en el recinto como las que venían incluidas en el kit festivalero anticipado y las que venían en bonocopas.

También se incluye la devolución de tickets de la noria no usados así como cuños de reacceso de sábado y domingo tanto los comprados en el recinto de tres días como los que venían incluidos en el kit festivalero de sábado y domingo.

Todas las devoluciones incluyen los gastos de gestión en su parte proporcional. Para recibir más información, la organización remite a la página web del evento www.medusasasunbeach.com

Desde la organización han afirmado que intentarán "siempre velar por la seguridad de los usuarios así como garantizarles al máximo todos sus derechos. Esos son nuestros objetivos principales", aseguran.