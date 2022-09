Odisea en la primera cita europea del Tenis Taula

Felipe II dijo que no envió a sus naves a luchar contra los elementos después de que la Armada Invencible fuese derrotada por las tropas inglesas. La «armada» que el Hortitec Alzira Tenis Taula envió el viernes a Dubrovnik (Croacia) no era invencible, pero sus miembros solo querían jugar a su deporte después de un desplazamiento de tres horas. Sin embargo, la primera victoria en competición europea de un equipo de tenis de mesa valenciano llegó tras una amarga odisea.

El vuelo que les llevaba a la localidad croata desde Barcelona retornó a la media hora al aeropuerto del Prat por problemas técnicos. «Sin embargo, tampoco salió el segundo avión prometido y tras dos horas de espera nos remitieron a que pusiésemos la queja en la web de la compañía», explicó el director deportivo del club, José María Guillot.

Tras pasar toda la noche en el aeropuerto barcelonés sin dormir en condiciones, a las seis de la mañana salieron rumbo a Split, donde después les esperaban tres horas de viaje en coche. Con un retraso de media hora -hasta las 14,30 h.-, gentileza de su rival, el club local del Libertas Marinkolor, el equipo saltó a la pista sin tan siquiera calentar.

Totalmente descolocado Joseca Guillot no fue rival contra Cipin. Tampoco el argentino Santiago Lorenzo pudo hacer un set a Simovic e Iván Martín únicamente le hizo un juego a Japec. Por la tarde, ya más asentados, más acostumbrados a unas bolas y mesas diferentes dieron otra imagen contra los eslovacos del Geolog Riznava que partían como primeros cabezas de serie. El argentino Santiago Lorenzo perdió el primer set ante Sitak pero remontó con tres juegos. Joseca perdió los dos primeros juegos ante Ingemar Peter, logró empatar los dos siguientes 9-11 pero cayó en el nuevo «tie break» a seis puntos con el que se resuelven los empates a dos. Iván Martín no pudo con Takac mientras que Joseca Guillot dio esperanzas de que la primera victoria era posible. Volvió a estar 0-2 abajo, redujo con un ajustado 10-12 y 11-7 y esta vez sí, ganó el «tie break». El argentino Lorenzo no tuvo problemas para deshacerse de Peter y llegó la primera histórica victoria.

La opción de haberse clasificado para la segunda fase prácticamente se había esfumado con la derrota del sábado. El último rival, el austríaco Stockerau, disponía de tres jugadores que ocupan puestos del 150 al 240 del mundo. El argentino ganó al 240, el árabe Al-Samhoury pese a que el asiático se adelantó por dos veces. Con 11-4 y 6-3 dio el punto a los ribereños. David Serdaroglu, el 150 de la clasificación mundial, aprovechó su calidad pero también la baja resistencia que podía presentar Guillot por un problema en el dedo del que fue intervenido en el lunes y ganó 3-0.

Iván Martín llegó a lograr el 2-1 contra Michal Bankosz y Santiago Lorenzo empató a Serdaroglu pero ambos acabaron sucumbiendo. La veteranía de los rivales por los 19 años de media que sumaban los ribereños también fue determinante.