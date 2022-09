«La sociedad pide a gritos el trato digno a los animales»

Francina Peinado Gil, formada en bienestar animal en la Universitat Oberta de Barcelona (UAB) y residente en Montserrat,celebra que, tras la pandemia, la sociedad esté «más sensibilizada, mucho más concienciada, contra el maltrato animal. La gente, ahora, sí denuncia más, tiene más inquietud. La sociedad está pidiendo a gritos que nos ocupemos del trato digno a los animales y los políticos, poco a poco, ven que las cosas están cambiando».

Peinado asiste a protectoras y otras entidades en la gestión de subvenciones o en casos de maltrato animal. La experta admite que la gente no sabe cómo actuar en este tipo de situaciones: «La mayoría de las personas no sabe a quién acudir ni cómo gestionar un caso de maltrato animal». Y los problemas se suceden ante al crecer la sensibilización ciudadana.

La experta propone que cuando se tiene constancia de un caso de maltrato hay que saber diferenciar y conocer a quien hay que dirigirse «porque si la Administración no actúa como debe puede pasar que el ejemplar acabe pereciendo. Todo depende de las circunstancias y de la gravedad de lo que ocurra. La gente tiene que tener claros los criterios a seguir. El Seprona, por ejemplo, no va a acudir inmediatamente a un caso leve, ya que está limitado por sus recursos. No va a decomisar un animal por un escrito en un registro de entrada, por ejemplo».

Recopilar pruebas

«La Fiscalía de Medioambiente, por poner otro ejemplo, actúa si su presencia está justificada. Lo que siempre aconsejo a los denunciantes es que aporten fotos —todas las que puedan— y recopilen muchos testimonios para fundamentar sus denuncias; de lo contrario el caso puede acabar siendo archivado».

Respecto a la creciente polémica que suscitan los Bous al Carrer en la Comunitat Valenciana, resalta que son «una forma de maltrato animal institucionalizada, son actos que se organizan de manera legal y donde los animales sufren. Es bueno que se está empezando a sacar el debate, que un festejo de esas características se ponga en tela de juicio».

La experta de Montserrat impartió ayer una charla formativa en la Casa de la Cultura de Xàtiva, ya que presta su colaboración desde hace tiempo a la protectora animalista setabense SPAX .