La dictadura que menja paella

El passat diumenge Sueca va celebrar, de nou i com abans de la pandèmia, el concurs degà de la paella valenciana. Des que jo sóc regidora, les autoritats locals i les convidades per cada grup polític amb representació a la corporació, són convocades a la porta de l’ajuntament i des d’allí marxem en un passacarrer cap al parc de l’Estació on els cuiners participants estan en plena elaboració de la paella.

Este any el Grup Municipal Compromís havia convidat al concurs de paelles al seu Diputat en les Corts de l’Estat Espanyol, Joan Baldoví.

Sols el fet d’estar el sr. Baldoví en el punt de trobada d’autoritats va causar algun problema (intestinal) a la primera autoritat local, que actuant com ho fa habitualment de manera “xulesca” li envià a la policia local per a fer-lo fora de l’encontre. El nostre diputat es donà per assabentat i va continuar la conversa amb la resta de convidats. En vore que no se n’anava, pareix ser que el mal de panxa li anava a més al sr. Alcalde i va enviar la regidora Manoli Egea que es va dirigir al sr. Baldoví per a dir-li que se n’anara d’allí. La resposta del diputat va ser permaneixer amb la resta d’autoritats. Podia estar l’alcalde de Silla o de Cullera i no el diputat al Congrés de Sueca. Així entén este govern de dretes la cortesia institucional.

La comitiva pareixia un partit de rugby; colzades, espentes i alineacions varies per no donar-li el lloc protocol·lari que es mereixia la màxima autoritat que es trobava a l’acte, és a dir el sr. Baldoví. Una personalitat que, donava més “catxé” al concurs, era tractada com un delinqüent. Ja m’hauria agradat a mi que vingueren convidats els diputats del PSOE, PP i CS que ens representen als valencians a Madrid.

Amb este govern presidit pel PSOE, hem tornat a la dictadura, al sectarisme. A allò de que; si no eres el meu amic eres el meu enemic. A la burla de ;-encara que vingues a tots els actes que vulgues no apareixeràs a cap foto institucional. Només els seus regidors, els del PSOE, caben a les xarxes de l’ajuntament.

Sr. Alcalde, ja sabem que estem en any electoral però deixe a un costat la seua actitud cínica i autoritària. No ens fa gràcia el seu sarcasme, la ironia i la forma amb la que tracta a certes persones, sobretot si no comparteixen sigles. El Concurs Internacional de Paella és de tots els suecans i suecanes, i no només de vostè, la seua família i el seu partit.