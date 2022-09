El Alzira visita al filial del Espanyol en busca de su primera victoria en liga

Veintidós años después, la UD Alzira visitará de nuevo la ciudad deportiva del RCD Espanyol B. Será esta tarde a las 18 horas. El conjunto azulgrana solo ha jugado una vez en su historia en el campo del filial periquito y da la casualidad de que fue el día del debut en 2ª B con el conjunto blanquiazul de quién desgraciadamente le da nombre, Dani Jarque. Juvenal -autor de un golazo- y Bruno Saltor eran otros de los componentes de aquel equipo.

El cuadro de Fran Alcoy se verá las caras hoy con varios internacionales y jugadores que están en dinámica del primer equipo o incluso han debutado. Es el caso de Nabil, internacional marroquí que jugó el año pasado contra el Celta y el Atlético de Madrid o Lluís Recasens ante los colchoneros. El internacional Roger Martínez o Ángel Fortuño han estado en varias convocatorias.

El equipo blanquiazul no quiere que se le vuelva a escapar el ascenso a 1ª RFEF. La aspiración máxima para el filial no es subir a la Liga SmartBank porque supondría tener que fichar a jugadores mayores sin proyección para el primer equipo amén del enorme coste económico añadido. Lluís Blanco -que debutó en las dos últimas jornadas con técnico del primer equipo- ha variado el sistema a 1-5-3-2 para proteger a los centrales, que sigue siendo la línea más débil. Su equipo practica un juego muy combinativo pero también vertical. Otros jugadores destacados con los que cuenta el técnico barcelonés són Kenneth, que ha vuelto a la Ciudad Condal tras su fugaz paso por el Castilla. Becerra, ex de la Ponferradina en 2ª División y del Valladolid B, es el máximo goleador con dos tantos, uno en cada encuentro. Es el único jugador mayor de 23 años en una plantilla que tiene una media de tan solo 19 años. Otro internacional, Miguel Carballo, es la única baja segura por el esguince de rodilla que se realizó entrenando con el primer equipo. Faltará ver qué jugadores van convocados para desplazarse a Anoeta.

En la UD Alzira Fran Alcoy tiene las bajas de Zarzo y Selfa. El de Benaguasil sufrió una torcedura de tobillo el miércoles «y no queremos arriesgar», comentó el técnico de Massanassa. Selfa sufre un proceso vírico. Marcos Blasco y Torices no subieron al autobús por decisión técnica, con lo que entraron en la convocatoria Sergio González y Marzà. El cuadro espanyolista es «atrevido, con jugadores desequilibrantes, que nos exigirá mucho con balón pero también son agresivos cuando lo pierden», añadió Alcoy.